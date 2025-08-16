Mâu thuẫn trên sân pickleball

Đi “xé vé” pickleball lần đầu, chị Mai Chi bị đồng đội mỉa mai, tỏ thái độ coi thường. Theo chị, đây là điều mà “gần như người mới nào cũng từng nếm trải”.

Pickleball được xem là môn thể thao gắn kết, nhưng đôi khi cũng châm ngòi cho những mâu thuẫn phát sinh. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Chị Nguyễn Mai Chi (37 tuổi, Hà Nội) bắt đầu làm quen với pickleball cách đây 3 tháng. Ngay trận “xé vé” (chơi với người lạ) đầu tiên mà lóng ngóng quên chọn trình độ phù hợp, chị đã phải đối mặt với trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Khi tham gia đánh cặp, chị Chi được ghép đôi ngẫu nhiên với chị P., một người chơi lâu năm, có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, khi biết chị Chi là người mới, chị P. có thái độ khinh thường, tỏ rõ sự khó chịu chỉ sau vài pha bóng lỗi.

“Ngay từ những phút đầu, chị ấy đã buông lời: ‘Đánh thế này gánh sao nổi’, hay ‘Không biết thì để người khác vào chơi’. Dù không chửi bới, từng câu nói đều mang hàm ý mỉa mai, coi thường người mới”, chị Chi nhớ lại.

Không chỉ lời nói, thái độ của chị P. cũng khiến chị Chi cảm thấy lạc lõng. Chị P. không phối hợp trong những pha bóng, liên tục thở dài, lắc đầu hoặc đứng hẳn sang một bên để mặc chị xử lý tình huống một mình.

“Tôi chưa từng nghĩ một môn thể thao giải trí lại có thể khiến mình thấy căng thẳng và tổn thương như vậy”, chị nói.

Theo World Pickleball Magazine, mâu thuẫn trong pickleball từ các trận giao lưu thường bắt nguồn từ sự chênh lệch trình độ hoặc mức độ hiếu thắng giữa đồng đội. Khi một người quá coi trọng chiến thắng, liên tục chỉ trích, áp đặt chiến thuật và thể hiện thái độ tiêu cực trước sai sót, trong khi người kia chỉ muốn chơi vui và tận hưởng trận đấu, sự khác biệt này dễ dẫn đến căng thẳng, giao tiếp kém và làm xấu đi mối quan hệ chơi đôi.

Căng thẳng vì đồng đội

Kết thúc trận đấu bị đồng đội coi thường, chị Mai Chi (Hà Nội) rất buồn nhưng không từ bỏ pickleball. Vì muốn có nhiều cơ hội luyện tập, chị tiếp tục đi “xé vé”, nhưng cẩn trọng hơn khi lựa chọn những sân dành cho newbie (người mới) như mình.

Chị Chi cảm thấy tổn thương khi bị đồng đội nhiều kinh nghiệm tỏ ý coi thường.

Tuy vậy, chị Chi nhận thấy nhiều người chơi lâu, kỹ thuật tốt nhưng không sẵn lòng hướng dẫn, thậm chí từ chối bắt cặp với người mới là tình trạng khá phổ biến.

“Tôi tin rằng ai cũng từng là người mới. Nếu không thể giúp nhau tiến bộ, ít nhất cũng đừng khiến người khác thấy mình không được chào đón. Một cú đánh hỏng không đáng sợ bằng một thái độ tệ trên sân”, chị nói.

Cũng gặp khúc mắc với đồng đội, chị Phạm Lương (29 tuổi, Hưng Yên) lại khó xử theo kiểu khác khi người đó chính là chồng của mình. Nhiều lần, chị tranh cãi với ông xã ngay trên sân vì chuyện “bao sân”, thích chỉ đạo hoặc không hiểu ý nhau khi di chuyển. Có lần, chị muốn bỏ ngang cả trận đấu.

“Chồng tôi nghĩ tôi nên chủ động tấn công, nhưng lại bao luôn cả phần sân của vợ. Khi thua điểm, tôi cảm giác mình bị lấn át, không được tin tưởng, ấm ức mà không làm được gì”, chị kể.

Bên cạnh đó, chị Lương còn cho biết chồng hay cằn nhằn từng pha di chuyển hoặc xử lý bóng ngay trên sân khiến chị mất tập trung, dẫn đến tâm lý ức chế và muốn dừng chơi chung. Theo chị, nguyên nhân sâu xa nằm ở việc cả hai không phân chia rõ vai trò, thiếu giao tiếp chiến thuật và để cảm xúc cá nhân lấn át tinh thần đồng đội.

Chị Lương từng tranh cãi với chồng ngay trên sân vì không hiểu ý nhau.

Sau nhiều trận đấu “căng như dây đàn”, vợ chồng chị Lương quyết định ngồi lại trao đổi chiến thuật trước trận, thống nhất rõ: ai là người tấn công, ai giữ vai trò phòng thủ.

“Chúng tôi thống nhất: trên sân chỉ được khen. Sai thì để sau trận nói. Cãi nhau lúc đang chơi không giải quyết được gì, mà còn khiến đối thủ nhìn vào thấy khó xử”, chị chia sẻ.

Một trong những nguyên tắc được cả hai duy trì là sẵn sàng xin lỗi nếu làm đối phương cảm thấy khó chịu, dù lỗi có thể nhỏ. Theo chị Lương, lời xin lỗi tuy đơn giản nhưng giúp “hạ nhiệt” rất nhiều trong những tình huống căng thẳng.

“Có hôm anh ấy nói câu gì đó làm tôi tự ái, đến tối chủ động xin lỗi trước. Từ đó tôi cũng mềm lại, lần sau biết kiềm chế hơn”, chị nói.

Xích mích trên sân

Không chỉ khúc mắc về cách chơi, phối hợp với đồng đội, nhiều người còn có thể mâu thuẫn về chuyện sân, bãi. Đó là trường hợp của anh Trần Dũng (35 tuổi, Nghệ An). Anh thường đặt sân pickleball theo khung giờ cố định vào buổi tối. Một lần, anh đến đúng giờ, nhưng nhóm chơi trước đó cố tình nán lại, đánh thêm gần 15 phút dù đã quá thời gian.

“Tôi nhắc nhẹ thì họ phớt lờ, tiếp tục chơi. Khi tôi nói thêm lần nữa thì một người trong nhóm đó quay ra khiêu khích: ‘Sân có tí, chơi thêm vài quả cũng không chết ai’. Tôi thấy không ổn, vì rõ ràng ai cũng trả tiền, cũng có lịch”, anh kể lại.

Có lần, anh Dũng phải nhờ quản lý can thiệp để tránh xảy ra xô xát trên sân pickleball.

Theo anh Dũng, đây không phải là chuyện hiếm trên các sân pickleball, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Việc “xé vé” chơi quá giờ, gây ảnh hưởng đến nhóm sau xuất phát từ tâm lý xem nhẹ quy tắc và thiếu tôn trọng người khác.

Dù bực mình, anh Dũng cho biết không muốn mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Gần đây, anh nghe về một vụ mâu thuẫn trên sân pickleball ở Gia Lai, khi nhóm sau nhắc nhở chuyện chơi lố giờ liền bị nhóm trước phản ứng dữ dội, ném vợt trúng đầu một cô gái khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

"Biết có vụ nghiêm trọng thế rồi, tôi thấy cũng không cần làm quá căng. Chỉ cần thiếu ý thức một chút là từ vui chơi thành xô xát", anh nói.

Cuối cùng, anh Dũng chọn cách gọi quản lý nhắc nhở và yêu cầu nhóm chơi trước rời sân ngay để đảm bảo quyền lợi cho người đặt sau. Anh cũng chủ động đề nghị ban quản lý sân có quy định rõ ràng hơn và nhắc nhở người chơi trước khi giờ kết thúc.

Trong khi đó, anh Hoàng Hải (30 tuổi, TP.HCM) từng bị quát thẳng mặt chỉ vì không chịu “theo luật sân”. Khi tham gia một trận đánh đôi, anh được ghép chơi cùng nhóm người đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ sau vài pha bóng, không khí đã căng thẳng vì cách tính điểm và quy định đổi sân của nhóm đó không giống với luật quốc tế.

“Họ bảo ở đây chỉ tính điểm đến 9, chứ không đến 11. Tôi phản ứng thì một người lớn tuổi nói thẳng: ‘Chơi ở đây là theo luật sân, không thích thì mời đi chỗ khác”, anh Hải kể lại.

Anh Hải từng bị quát thẳng mặt vì không theo luật sân nhóm tự đặt ra.

Bị bất ngờ trước phản ứng gay gắt, anh Hải cố giữ bình tĩnh, đề nghị thống nhất lại luật chơi. Tuy nhiên, nhóm kia vẫn giữ quan điểm “luật sân là luật duy nhất”. Không muốn căng thẳng leo thang, anh Hải quyết định rút lui sau hiệp đầu.

Sau lần đó, anh Hải chỉ chơi cùng nhóm bạn thân hoặc những người rõ ràng trong cách giao tiếp, thỏa thuận trước khi thi đấu. “Không thống nhất từ đầu là dễ xảy ra va chạm. Mình không cần thắng, nhưng cần một trận đấu thoải mái, tôn trọng lẫn nhau”, anh nói.

World Pickleball Magazine khuyên để giữ hòa khí trên sân, trước trận, người chơi có thể nhẹ nhàng đặt ra kỳ vọng để định hướng tinh thần, ví dụ như nhấn mạnh việc chơi cho vui hoặc tập kỹ năng cụ thể. Khi không khí căng thẳng, nhận lỗi thay vì đổ lỗi sẽ giúp bày tỏ cảm xúc mà không tạo cảm giác công kích.

Nếu cảm thấy đồng đội đang quá tập trung vào kết quả, người chơi có thể chuyển hướng bằng cách rủ họ cùng thử một mục tiêu đơn giản, mang tính phối hợp để cả hai vẫn thi đấu nhưng trong tâm thế thoải mái hơn.

Trong trường hợp giao tiếp không cải thiện được tình hình, việc tạm thời đổi bạn chơi cũng là một giải pháp hợp lý, miễn sao lời nói vẫn giữ được sự tôn trọng và rõ ràng. Nếu mâu thuẫn xảy ra giữa người thân, bạn bè hoặc người chơi quen thuộc, việc chủ động hàn gắn bằng những cử chỉ nhỏ sau trận như một lời xin lỗi, hỏi thăm hay trò chuyện nhẹ nhàng có thể hữu ích.