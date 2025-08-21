Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Mâu thuẫn với con chủ quán nhậu, một người bị đâm tử vong

  • Thứ năm, 21/8/2025 13:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi bị con trai chủ quán nhậu ở Lâm Đồng đuổi theo, đâm thẳng vào ngực.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra đêm 20/8 tại xã Đinh Trang Thượng.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/8, nhóm thợ xây đến ăn nhậu tại quán Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ. Trong lúc nhậu, Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con bà N) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với ông G.T.Q (56 tuổi, quê Vĩnh Long) là thợ xây đang làm việc tại địa phương.

Thon Tan Lam 4, Quach Dinh Tuan, Dinh Trang Thuong, Dem 20/8 anh 1

Hiện trường xảy ra sự việc.

Được mọi người can ngăn, ông Quang rời quán về lán trại cách đó khoảng 80 m. Tuy nhiên, Tuấn cầm dao nhọn đuổi theo, đâm một nhát chí mạng vào ngực trái khiến ông Q. gục tử vong tại chỗ, rồi bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã phong tỏa hiện trường, triển khai truy bắt. Đến khoảng 22h10 cùng ngày (20/8), Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thon Tan Lam 4, Quach Dinh Tuan, Dinh Trang Thuong, Dem 20/8 anh 2

Áp giải đối tượng Tuấn (giữa) tới hiện trường phục vụ điều tra.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thái Lâm/Tiền Phong

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

