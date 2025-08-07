Mẫu xe điện viễn tưởng trong bộ phim The Naked Gun 2025

|
Nam tài tử gạo cội Liam Neeson vừa có màn tái xuất trong bộ phim hài "The Naked Gun" (Họng Súng Vô Hình), vốn là phần tiếp nối của loạt phim "Naked Gun" do huyền thoại Leslie Nielsen thủ vai chính vào những năm 1990.
|
Trong phần phim mới, ông thủ vai trung úy Frank Drebin Jr. tại đội trọng án Police Squad của lực lượng cảnh sát New York (NYPD). Ông được tên trùm tội phạm Richard Cane "hối lộ" cho mẫu xe điện tự lái mang thương hiệu Edentech.
|
Chiếc xe sở hữu nhiều tính năng ấn tượng như vô lăng hình tam giác, khả năng điều khiển các tính năng tiện nghi như đóng/mở cửa hay tiến lùi bằng giọng nói, cửa sau mở kiểu cánh chim gullwing... tạo nên các tính huống hài hước.
|
Tuy nhiên, chiếc xe dễ dàng bị tên trùm tội phạm can thiệp và điều khiển, khiến trung úy Frank Drebin Jr. phải rất vất vả mới có thể thoát khỏi chiếc xe điện này.
|
Sự xuất hiện của mẫu xe này như một sự kết nối và tri ân tới các phần phim cũ. Trước đó, cố diễn viên Leslie Nielsen từng là một người ủng hộ các mẫu xe điện, thậm chí ông còn mang chiếc Solar Electric Destiny 2000 vào phần phim "Naked Gun 2-1/2: The Smell of Fear" ra mắt vào năm 1991.
|
|
Mẫu xe điện đặc biệt này từng được phát hiện trên đường vận chuyển đến trường quay. Theo một số nguồn tin, đây là thiết kế dành riêng cho bộ phim The Naked Gun, vốn phát triển từ mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6.
|
Hyundai Ioniq 6 là mẫu sedan thuần điện cỡ trung mang phong cách fastback, vốn được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Busan International Motor Show 2022.
|
Chiếc xe được phát triển dựa trên mẫu concept Hyundai Prophecy 2020. Đây cũng là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế sáng tạo nên mẫu xe trong phim The Naked Gun.
|
Nội thất Ioniq 6 là sự kết hợp tinh tế giữa tiện nghi kỹ thuật số và trải nghiệm cá nhân hóa, gồm 2 bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình trung tâm cảm ứng 12.3 inch, đèn viền nội thất 64 màu, ghế bọc chất liệu PET tái chế...
|
Hyundai Ioniq 6 sử dụng nền tảng E-GMP, cho phép tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh toàn thời gian. Xe trang bị pin dung lượng 53 kWh hoặc 77,4 kWh, với khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng 5,1 giây (bản AWD). Nhờ hệ thống sạc nhanh 800 V, xe có thể sạc từ 10–80% chỉ trong khoảng 18 phút.
|
Hiện tại, Hyundai Ioniq 6 đã có bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt vào tháng 4/2025. Phiên bản hiệu năng cao Hyundai Ioniq 6 N hoàn toàn mới có sức mạnh lên đến 650 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây.
