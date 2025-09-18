Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai hàng trăm ca sử dụng: Bộ Y tế nói gì?

Theo Bộ Y tế, đây là sự việc nghiêm trọng, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, gây mất niềm tin của người dân đối với ngành y tế, nhưng vẫn chưa được báo cáo về Bộ.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Trước đó, ngày 17/9, một số cơ quan báo chí đưa tin bệnh viện này vẫn thực hiện dịch vụ tán sỏi cho bệnh nhân dù máy Laser tán sỏi đã bị hỏng từ cuối năm 2023.

Theo Bộ Y tế, đây là sự việc nghiêm trọng, có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, gây mất niềm tin của người dân đối với ngành y tế, nhưng đến nay vẫn chưa được báo cáo về Bộ.

Trong văn bản, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi, cũng như các điều kiện hoạt động khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, thiết bị và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan nếu phát hiện sai phạm. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng được giao rà soát việc ký kết, giám định, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế với Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên từ năm 2023 đến nay, đồng thời xem xét thu hồi các khoản chi không đúng quy định nếu có.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc cần kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là công tác mua sắm, quản lý thiết bị, thuốc và hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

Các hành vi vi phạm, nếu được phát hiện, phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả kiểm tra, xử lý cần được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13h ngày 19/9.

Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng có thông tin với báo chí về vụ việc. Đại diện bệnh viện cho biết trong đợt kiểm tra thường quy tháng 7/2025, đoàn công tác phát hiện dấu hiệu bất thường tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu.

Sau khi rà soát tổng thể, kết quả cho thấy 255 bệnh nhân không hề được tán sỏi bằng laser, song hồ sơ vẫn ghi nhận thực hiện kỹ thuật này để thanh toán bảo hiểm y tế. Ngay sau sự việc, ngành y tế tỉnh đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang công an để tiếp tục điều tra.