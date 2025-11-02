Mazda chính thức công bố logo mới

Sau hơn một năm xuất hiện trên Internet, logo mới dạng 2D của Mazda đã được hãng xe Nhật Bản công bố chính thức.

Mẫu xe ý tưởng Vision X-Coupe dùng logo Mazda mới. Ảnh: Motor1.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Mazda cuối cùng đã chính thức công bố logo mới. Hình ảnh logo mới của Mazda trên thực tế đã lộ diện cách đây hơn một năm, khi thông tin đăng ký thương hiệu được lan truyền.

Logo mới của Mazda có dạng 2D, xuất hiện lần đầu trên Internet vào tháng 7/2024 trong hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Nhật Bản.

Không còn lớp phủ kim loại hay hiệu ứng 3D, phần viền bên ngoài logo mới cũng được làm “tròn” hơn, còn phần cánh chim mòng biển cong mềm mại trước đây đã chuyển thành các đường thẳng, sắc cạnh.

Logo mới của Mazda (bên phải) ở dạng phẳng, thay vì kiểu 3D như logo cũ (bên trái).

Logo với thiết kế mới từng xuất hiện ở lưới tản nhiệt một vài mẫu xe Mazda trên thị trường, chẳng hạn SUV thuần điện EZ-60 dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Không chỉ làm mới logo dạng biểu tượng, Mazda còn bổ sung thiết kế mới cho logo dạng chữ. Mazda CX-5 thế hệ kế cận vừa ra mắt với dòng chữ “MAZDA” kiểu mới trên cửa hậu và vô lăng, tuy nhiên logo kiểu 3D cũ vẫn xuất hiện tại lưới tản nhiệt phía đầu xe. Mazda EZ-60 hay sedan điện EZ-6 cũng có logo dạng chữ ở đuôi xe.

Chia sẻ với Motor1, Mazda cho biết logo 2D mới sẽ chủ yếu được sử dụng cho truyền thông kỹ thuật số ở giai đoạn đầu.

Hãng xe Nhật Bản chưa quyết định liệu các mẫu xe hiện tại có từ bỏ logo 3D cũ hay không, nhưng các mẫu xe mới trong tương lai của hãng sẽ chuyển đổi dần sang logo 2D kiểu mới.

Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng logo dạng chữ thiết kế mới ở đuôi, tuy nhiên phía đầu xe vẫn là logo 3D cũ. Ảnh: Phong Vân.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, các mẫu xe ý tưởng của Mazda như Vision X-Coupe và X-Compact đều có logo dạng chữ ở đuôi xe và trên vô lăng.

Bộ đôi này được cho là bản xem trước của loạt ôtô thương hiệu Mazda trong tương lai, đại diện cho bước phát triển tiếp theo của ngôn ngữ thiết kế Kodo.

X-Compact có thể sẽ trở thành Mazda2 về sau, còn Vision X-Coupe nhiều khả năng được Mazda sử dụng để phát triển thành một mẫu xe sử dụng động cơ quay.