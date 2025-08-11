Mazda CX-3 thế hệ mới ra mắt Việt Nam - tăng giá, thiết kế đầu xe mới

|
Mazda vừa ra mắt thế hệ mới của CX-3 tại Việt Nam, thay đổi một chút chi tiết ở ngoại thất nhằm đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới của nhà sản xuất Nhật Bản.
Xe được giữ nguyên kích thước 4.275 x 1.765 x 1.535 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.570 mm. Điểm đặc biệt nằm ở mặt ca lăng của xe.
Có thể thấy sau nhiều năm, Mazda cuối cùng cũng đã thay đổi hoạ tiết trên lưới tản nhiệt của mẫu SUV cỡ B này. Ngoài ra, cặp đèn LED, hay cản trước, đèn sương mù đều không có thay đổi so với bản tiền nhiệm.
Ở đuôi xe, cặp ống xả được tinh chỉnh, cản sau cũng trông kết nối với các chi tiết phía trên nhờ màu sơn đen đồng bộ. Có thể nói các điều chỉnh tuy nhỏ nhưng đủ giúp CX-3 đã trở nên thẩm mỹ hơn.
Bước vào bên trong, toàn bộ trang bị trên táp lô của CX-3 mới không thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm.
Vô lăng vẫn là loại 3 chấu, phía sau là đồng hồ kỹ thuật số, trung tâm là màn hình giải trí 7 inch và điều hòa tự động. Ở phiên bản Luxury và Premium, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, HUD, lẫy chuyển số trên vô-lăng, hệ thống đèn Full-LED...
Mazda CX-3 sở hữu động cơ 1.5L SkyActiv quen thuộc, đi cùng hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 110 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm. CX-3 mới trang bị hệ thống an toàn chủ động i-Activsense, ở bản Luxury và Premium được bổ sung cảm biến áp suất lốp.
Xe được bán với 4 phiên bản, giá dao động 549-659 triệu đồng cùng 6 màu sắc ngoại thất. Như vậy nếu so với bản tiền nhiệm, giá của CX-3 thế hệ mới đã tăng lên khoảng 18-30 triệu đồng tùy phiên bản.
Mẫu xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh cùng nhiều cái tên sừng sỏ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos hay Geely Coolray, Omoda C5.
