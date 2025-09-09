Mẹ 37 tuổi, con 23 tuổi mở quán cà phê hầu gái ở Nhật Bản

Câu chuyện về hai mẹ con Nhật Bản cùng mở quán cà phê hầu gái gây bão mạng khi người mẹ tiết lộ từng sinh con ở tuổi 14.

Yuka (trái) cùng con gái chụp ảnh. Ảnh: SCMP.

Đoạn video về mối quan hệ giữa hai mẹ con Nhật Bản thu hút hơn 12 triệu lượt xem sau khi người mẹ tiết lộ mình sinh con khi mới 14 tuổi. Hai mẹ con hiện cùng điều hành một quán cà phê hầu gái, biến ước mơ của cô con gái thành hiện thực, theo SCMP.

Yuka (37 tuổi) chia sẻ với Oricon News rằng cô và con gái 23 tuổi thân thiết như bạn bè. Ngày trước, do kinh nguyệt thất thường, Yuka không nhận ra mình mang thai ở tuổi 13 cho đến khi bụng lớn dần. Khi đó, cô che giấu bằng cách mặc đồ rộng, viện cớ đi học thêm để tránh gia đình để ý.

"Lúc ấy, tôi lo lắng mỗi sáng thức dậy nhưng vẫn tin mọi chuyện đều có cách giải quyết", Yuka kể. Khi sự thật lộ ra, cha mẹ cô sốc nhưng vẫn đưa con gái đi khám thai.

Một năm sau, Yuka sinh con ở tuổi 14. "Từ khoảnh khắc trở thành mẹ, tình yêu dành cho con chưa bao giờ thay đổi", cô nói.

Cả hai mẹ con hiện cùng điều hành một quán cà phê hầu gái,. Ảnh: SCMP.

Cha của đứa bé không được Yuka tiết lộ. Với sự hỗ trợ từ gia đình, Yuka hoàn thành bậc trung học, vừa học nghề làm đẹp vừa đi làm thêm ở tiệm salon. Năm 19 tuổi, cô mở tiệm tóc riêng.

Yuka cho biết trong quá trình nuôi dạy con gái, cô tập trung vào giao tiếp. "Đừng chỉ nổi giận với con, hãy dạy dỗ và cố gắng nhìn mọi chuyện từ góc nhìn của chúng", cô nói.

Sau khi con gái tốt nghiệp trung học, hai mẹ con cùng mở quán cà phê hầu gái. Đây là loại hình xuất phát từ văn hóa anime và game ở Nhật Bản đầu những năm 2000. Ở đó, nhân viên mặc trang phục hầu gái theo phong cách Victorian và mang lại sự an ủi tinh thần cho khách, không có tiếp xúc thân thể.

Dù không tiết lộ tình hình kinh doanh, Yuka nói trải nghiệm này giúp tình cảm mẹ con thêm gắn bó. "Con gái tôi giờ đã làm chủ, còn tôi quay về vai trò nội trợ, đứng sau hỗ trợ", cô chia sẻ.

Câu chuyện gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một ý kiến bày tỏ sự cảm phục: "Cô ấy trở thành mẹ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Dù có sự hỗ trợ từ gia đình, chắc chắn Yuka phải chịu nhiều nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên lãng mạn hóa việc làm mẹ khi còn quá nhỏ và trường hợp của Yuka cho thấy cần có cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn cho trẻ vị thành niên.