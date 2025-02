Mẹ bé Bắp công khai lịch sử giao dịch ngân hàng

Ngoài công khai lịch sử giao dịch một tài khoản ngân hàng nhận tiền quyên góp, chị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, cũng nhắc lại lý do chưa thể sớm trở lại Việt Nam giải quyết ồn ào.

Chị Thu Hòa trở thành tâm điểm tranh luận những ngày qua xoay quanh việc sử dụng tiền được ủng hộ trị bệnh cho con.

Khuya 26/2, chị Lê Thị Thu Hòa (sinh năm 1997) đăng tải ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch một trong các tài khoản ngân hàng cá nhân, từ ngày 21/2 đến 26/2.

"Mẹ Bắp thoáng nghĩ những hình ảnh sao kê online này dù là thật thì cũng sẽ có những cô chú nghĩ rằng mẹ Bắp photo (photoshop - PV) và chỉnh sửa. Mẹ Bắp xin cô chú cho mẹ Bắp thời gian này tập trung lo cho Bắp, sau khi ổn định mẹ Bắp sẽ sao kê tất cả rõ ràng, minh bạch và cập nhật cho cô chú rõ ràng và cụ thể về những khoản cô chú đã cho Bắp và khoản chi cho việc điều trị", chị Hòa viết, đồng thời khẳng định sẽ "chịu mọi trách nhiệm với cô chú nếu mẹ Bắp làm sai".

Một trong những trang lịch sử giao dịch ngân hàng được chị Hòa chia sẻ.

Phân trần về lý do chưa thể về Việt Nam sao kê, chị Hòa cho biết phải tiếp tục ở lại Singapore để đồng hành với con trong việc điều trị.

Theo đó, ngày 14/2, chị phải ký giấy đồng thuận việc cấy CAR-T cho bé Bắp. Sau khi cấy, chị phải ở lại Singapore trong vòng 4 tháng để chăm sóc bé Bắp và đảm bảo sức khỏe cho việc lấy tủy từ mẹ để ghép cho con. Thông tin này đã được chị đề cập trong phiên livestream trước đó với TikToker Phạm Thoại.

Hiện, bé Bắp cũng đang nằm ở phòng ICU (phòng chăm sóc tích cực), chị luôn phải túc trực cạnh con.

Để chứng minh cho việc phải ở lại Singapore, chị Thu Hòa đăng tải thư của Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) nơi bé Bắp điều trị.

Trong thư có đoạn: "Minh Hai's mother will require to stay in Singapore with the patient, at least for the next 4 months and Minh Hai's mother will need to look after him in the hospital. She will also need to stay in Singapore to be Minh Hai's Bone Marrow Transplant Donor in the weeks and months to come”.

(Tạm dịch: Mẹ của Minh Hải sẽ phải ở lại Singapore với bệnh nhân, ít nhất trong 4 tháng tới và mẹ của Minh Hải cần chăm sóc bé trong bệnh viện. Chị cũng cần ở lại Singapore để hiến tủy xương cho Minh Hải trong những tuần và tháng tới".

Thư của bệnh viện yêu cầu chị Hòa phải tiếp tục ở lại Singapore đồng hành với bé Bắp.

Trước đó, tối 25/2, chị Thu Hòa xuất hiện trong phiên livestream với TikToker Phạm Thoại - người đứng ra kêu gọi quyên góp tiền giúp hai mẹ con - để giải đáp một số nghi vấn của dân mạng xoay quanh việc sử dụng số tiền được các nhà hảo tâm ủng hộ cho việc trị bệnh của bé Bắp.

Theo đó, chị lần lượt phủ nhận các tin đồn bản thân dùng tiền mạnh thường quân ủng hộ để mua nhà, sắm xe SH, mua đất, đi máy bay hạng thương gia, cho con học trường quốc tế hay làm răng sứ.

Chị cho biết vé máy bay được một người chị hảo tâm tặng miễn phí, học phí của con trai lớn tại trường quốc tế do hai chị gái chi trả, không có chuyện mua đất hay xe SH...

Chiều 26/2, Phạm Thoại cũng công khai link sao kê tài khoản anh mở ra để nhận tiền quyên góp cho bé Bắp và tóm tắt các khoản đã chi.

Anh khẳng định số tiền được mạnh thường quân ủng hộ vào tài khoản đứng tên anh đều được dùng để chi trả cho việc chữa bệnh của bé Bắp, không dùng một đồng nào để chi cho mục đích khác.