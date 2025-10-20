Mẹ bệnh liệt giường hôn má từ biệt con trai khi sắp qua đời

Linh cảm thời gian của vợ không còn nhiều, anh Trần Minh Tuấn ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa bà xã và con trai nhỏ trên giường bệnh, 9 ngày trước khi chị qua đời.

"Lần cuối con trai được gặp mẹ, được mẹ thơm. Thương vợ, thương con trai", dòng chia sẻ của anh Trần Minh Tuấn (sinh năm 1993, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) khiến nhiều người nghẹn ngào. Anh đính kèm đoạn video ghi lại cảnh vợ là chị Võ Thị Như Ý (sinh năm 1993) nằm trên giường bệnh, ôm hôn con trai nhỏ.



"Hôm ấy là ngày 14/9. Sau khi nói chuyện riêng với bác sĩ, tôi biết thời gian của vợ không còn nhiều. Quay lại phòng bệnh, tôi lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau vì linh cảm đây có thể là lần cuối", anh Tuấn tâm sự với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc cuối cùng

Năm 2011, khi đang học lớp 12, chị Như Ý phát hiện mắc bệnh viêm tủy thị thần kinh (NMO) - một bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công các bộ phận của hệ thần kinh.

Căn bệnh hiếm khiến hai chân chị Ý yếu dần rồi liệt. Sau nhiều tháng điều trị và phục hồi chức năng, chị dần hồi phục, nhưng mỗi năm vẫn phải truyền thuốc định kỳ 2 lần để ngăn tái phát.

Tháng 5 năm nay, anh Tuấn cùng chị Ý đi truyền thuốc. Khi ấy, kết quả kiểm tra gan, thận của chị đều bình thường. Tuy nhiên, khoảng 20 ngày trước khi mất, chị Ý bị vàng da và mắt nên anh Tuấn đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sau gần một tuần, bác sĩ gọi anh Tuấn, thông báo bệnh của vợ anh đã quá nặng, dù lọc máu hay tách huyết tương, nếu đáp ứng tốt thì cũng chỉ còn sống được vài tháng.

"Tôi giấu vợ và ba mẹ, sợ mọi người lo. Trở lại phòng, tôi quay lại hình ảnh hai mẹ con", anh kể.

Sau đó, anh Tuấn xin chuyển vợ vào Bệnh viện Trung ương Huế, hy vọng có thể cứu được. Nhưng trong đêm, khi con trai được bà đưa về nhà, chị Ý dần hôn mê, bệnh tình chuyển biến nặng. Dù bác sĩ nỗ lực lọc máu và dùng mọi biện pháp tốt nhất, chị vẫn không qua khỏi.

Ngày 23/9, khi bác sĩ lắc đầu, anh Tuấn xin đưa vợ về nhà.

"Về được 2 tiếng thì cô ấy ra đi. Trước đó, tôi đón con từ trường về để gặp mẹ. Thằng bé nói với mẹ vài câu, vợ tôi nghe xong nước mắt chảy ra. Nửa tiếng sau, cô ấy mất", anh nghẹn ngào nhớ lại.

Mong ước nhỏ nhoi

Khi chị Ý mất, anh Tuấn gần như sụp đổ vì hai vợ chồng chỉ mới cưới được 7 năm và còn nhiều dự định dang dở. "Tôi chỉ mong dù vợ có thành người thực vật, miễn còn ở bên cạnh, tôi vẫn thấy đủ", anh chia sẻ.

Anh Tuấn và chị Ý quen nhau từ khi học lớp 12. Khi ấy, anh biết chị mang bệnh nhưng vẫn quyết gắn bó. Sau khi tốt nghiệp, anh Tuấn học ở Đà Nẵng, chị Ý học ở Huế. Hai người yêu xa nhiều năm, cuối tuần anh bắt xe ra Huế thăm chị.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp ra trường, anh Tuấn vào TP.HCM để làm việc. Một năm sau, khi công việc ổn định, cặp đôi làm lễ ăn hỏi và kết hôn vào tháng 11/2018.

Năm 2020, vợ chồng anh Tuấn có tin vui. Nhưng khi chị Ý mang thai được 3 tháng, bệnh tái phát khiến chị phải nhập viện ở Huế điều trị.

"Bác sĩ cho biết nếu dùng thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, tỷ lệ rủi ro là 50-50. Nhưng vợ tôi quyết không điều trị, thậm chí không uống nổi một viên thuốc cảm, chỉ sợ ảnh hưởng đến con", anh kể.

Vợ qua đời, anh Tuấn gắng gượng vượt qua để chăm sóc con trai nhỏ.

Tháng 2/2020, chị Ý sinh bé Minh Khang (biệt danh là Roy). 3 tháng sau, anh Tuấn gửi con trai cho ông bà nội để đưa vợ đi điều trị phục hồi chức năng. Suốt nhiều năm kiên trì thuốc thang và tập luyện, chị có thể đứng dậy, bước đi bằng khung tập.

Nhưng khoảng năm 2023-2024, bệnh tái phát, chị Ý bị liệt tứ chi, phải lọc máu, tách huyết tương suốt một tuần ở Bệnh viện Trung ương Huế. Khi ra viện, sức khỏe có tiến triển, chị có thể đẩy khung đi được 5-7 m.

"Chưa kịp mừng thì gan của vợ yếu dần", anh Tuấn trải lòng.

Nói về vợ, anh Tuấn cho biết chị Ý được mọi người yêu mến vì xinh đẹp, hiền hậu, luôn lo lắng cho người thân dù bản thân nằm liệt nhiều năm.

"Cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho chồng con, cho ba mẹ. Tôi rất nhớ những khoảnh khắc thường ngày của vợ", anh nói.

Sự ra đi của vợ khiến anh Tuấn giờ đây phải gánh cả hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Trước kia, anh làm việc ban ngày, tối dạy kèm tiếng Anh. Nay, anh sắp xếp lại công việc để có thể vừa đi làm, vừa chăm con.

“Con tôi sắp vào lớp 1 rồi. Giờ tôi chỉ biết cố gắng lo cho con và thắp hương cho vợ mỗi ngày", anh trải lòng.

Anh Minh Tuấn và chị Như Ý kết hôn vào tháng 11/2018.