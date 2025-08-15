Mẹ của tỷ phú Jeff Bezos qua đời

Ngày 14/8, tỷ phú Jeff Bezos thông báo mẹ ông - bà Jacklyn Gise Bezos - qua đời ở tuổi 78, sau thời gian dài chống chọi với chứng sa sút trí tuệ thể Lewy.

Mẹ tỷ phú Jeff Bezos qua đời ở tuổi 78. Anh: Jeff Bezos/Instagram.

Trên Instagram, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Amazon viết: “Sau một cuộc chiến dài với Lewy Body Dementia, mẹ tôi đã qua đời hôm nay, bên cạnh những người yêu thương bà - các con, cháu và cha tôi. Tôi biết bà đã cảm nhận được tình yêu của chúng tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng. Chúng tôi cũng may mắn được ở trong cuộc đời bà. Tôi sẽ giữ bà an yên mãi trong tim”.

Ông cho biết mẹ sinh mình khi mới 17 tuổi. “Điều đó chắc chắn không dễ dàng, nhưng bà đã xoay xở để làm được. Bà dốc toàn lực yêu thương tôi, sau đó đón nhận người cha tuyệt vời của tôi vào gia đình vài năm sau, rồi thêm em gái và em trai tôi vào danh sách những người bà yêu thương, bảo vệ và chăm lo. Suốt phần đời còn lại, danh sách đó không ngừng dài thêm. Bà luôn cho đi nhiều hơn những gì từng mong nhận lại”.

Bà Jacklyn kết hôn với ông Miguel Bezos - một người nhập cư từ Cuba - sau này nhận nuôi Jeff Bezos. Tỷ phú tiết lộ ông biết Miguel không phải cha ruột khi lên 10 tuổi.

Cha mẹ Bezos là những nhà đầu tư sớm vào Amazon. Theo Bloomberg, năm 1995, họ rót hơn 245.000 USD vào công ty, khoản đầu tư này hiện có thể trị giá hàng tỷ USD.

Bà Jacklyn Bezos dành nhiều tâm huyết cho giáo dục. Năm 2000, bà cùng chồng sáng lập Quỹ Gia đình Bezos, hỗ trợ các chương trình như Vroom và Chương trình Học giả Bezos.