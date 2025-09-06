Mẹ đỗ thạc sĩ nhờ thứ con trai để lại

Tự ôn luyện bằng chính bộ sách của con trai mình, một bà mẹ 50 tuổi ở Trung Quốc đã vượt qua kỳ thi khắc nghiệt và trúng tuyển thạc sĩ Luật.

Bà Yang trúng tuyển thạc sĩ Luật ở tuổi 50. Ảnh: SCMP.

Vào tháng 7 vừa qua, bà Yang (50 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã nhận được giấy báo nhập học từ khoa Luật của Đại học Lâm nghiệp Tây Nam (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trên mạng xã hội, bà Yang chia sẻ: “Tôi từng gặp tai nạn và bị thương tật. Tôi mất việc, rơi vào trầm cảm. Giờ đây, ở tuổi 50, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới để theo đuổi ước mơ lấy bằng thạc sĩ Luật".

Trước đó, bà Yang từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) - một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Ở thập niên 90 của thế kỷ trước, bà tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học của trường.

Năm 2013, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã khiến bà bị bỏng nặng ở mặt và hai cánh tay. Khuôn mặt bà đầy sẹo và đến nay, bà vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

“Cánh tay trái của tôi đã mất hết chức năng, nhưng may mắn là tay phải vẫn giữ được một nửa sức lực, nhờ đó, tôi có thể cầm bút và học tập”, bà kể lại.

Chấn thương cả về thể chất lẫn tinh thần khiến bà phải nghỉ việc. Vài năm trước, bà bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu. Dù vậy, trong suốt 20 năm qua, bà vẫn luôn ấp ủ ước mơ lấy bằng thạc sĩ.

Quyết định thi tuyển sinh sau đại học đến với bà một cách tình cờ, sau khi con trai bà trượt kỳ thi cách đây hai năm.

“Trong khi giúp con dọn dẹp tài liệu ôn thi, tôi cảm thấy tiếc nếu bán đi những cuốn sách đó với giá rẻ mạt”, bà nói. “Khi lướt qua vài trang, tôi nhận thấy kiến thức không quá khó. Thế là tôi bắt đầu ôn thi, sử dụng chính những cuốn sách con trai mình đã để lại", bà Yang chia sẻ.

Bà mẹ 50 tuổi cho biết môn khó nhất đối với bà là Tiếng Anh vì đã hơn 20 năm không sử dụng.

“Kỳ thi thực sự rất thử thách. Nhưng nhờ sự ủng hộ và đồng hành của chồng và con trai, tôi đã vượt qua và chiến thắng”, bà bày tỏ.

Bà Yang kể trong phòng thi, bà được yêu cầu tháo khẩu trang. Một số thí sinh đã ngạc nhiên khi thấy những vết sẹo trên mặt bà, nhưng bà đã quen với những phản ứng đó.

“Tôi đi thi, còn con trai thì chăm sóc tôi. Tôi rất vui vì sự hoán đổi vai trò này", người mẹ cho biết sẽ dùng lương hưu để chi trả cho việc học thạc sĩ.

“Với một số người, nghỉ hưu là để khiêu vũ hay đi du lịch, nhưng cuộc sống nghỉ hưu của tôi là học tập. Điều đó rất tuyệt vời. Dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, bạn cũng đừng từ bỏ ước mơ của mình", bà Yang nhắn nhủ.

Câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận: “Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm, kiên trì và trí tuệ của người phụ nữ này".