Mẹ trẻ bị áp xe ngực vì một sơ suất khi cho con bú

Tưởng chỉ là căng tức thông thường sau sinh, bà mẹ ở Quảng Ninh bất ngờ đối mặt ổ áp xe lớn 58 mm ở ngực, buộc phải phẫu thuật dẫn lưu.

Các bác sĩ chích dẫn lưu, lấy ra nhiều mủ và máu, đồng thời gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân H.T. (18 tuổi, trú tại Cửa Ông) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong tình trạng vú phải sưng đỏ, đau nhức. Chị T. vừa sinh hơn một tháng và đang nuôi con bằng sữa mẹ.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện khối sưng kích thước 3x4 cm, siêu âm cho thấy ổ dịch lớn khoảng 58 mm. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe vú phải. Các bác sĩ nhanh chóng chích dẫn lưu, lấy ra nhiều mủ và máu, đồng thời gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm. Sau điều trị, đến ngày 10/9, sức khỏe của chị T. ổn định, hồi phục tốt.

Các bác sĩ cho biết viêm vú và áp xe vú là những biến chứng thường gặp ở phụ nữ sau sinh nếu chưa biết cách chăm sóc và cho bú đúng cách. Không chỉ gây đau đớn, tình trạng này còn khiến lượng sữa giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng của trẻ.

Nguyên nhân phổ biến gây viêm và áp xe vú là sữa bị ứ đọng do trẻ bú không hết hoặc mẹ không vắt bỏ lượng sữa thừa, núm vú bị nứt tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, vệ sinh chưa đúng cách hoặc sức đề kháng của mẹ suy giảm do mệt mỏi, căng thẳng. Dấu hiệu cảnh báo sớm gồm vú sưng, nóng, đỏ, đau khi chạm vào, xuất hiện khối cứng, kèm theo sốt, ớn lạnh và mệt mỏi. Nếu bệnh nặng, ổ mủ có thể hình thành, gây áp xe.

Để phòng tránh, các bà mẹ nên cho con bú sớm và thường xuyên ngay sau sinh, đảm bảo đúng tư thế để bé bú hết sữa ở cả hai bên, vắt bỏ lượng sữa thừa nếu trẻ bú không hết. Việc vệ sinh vú hàng ngày cũng rất quan trọng, cần rửa tay sạch trước khi cho bú và lau sạch đầu vú bằng khăn mềm, tránh sử dụng xà phòng dễ gây khô nứt.

Các bác sĩ khuyến cáo người mẹ nên thay đổi tư thế bú để sữa lưu thông tốt hơn, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng.

Người mẹ cần đi khám ngay khi vú sưng đỏ, đau nhiều, có khối cứng không giảm sau khi cho bú, hoặc khi có sốt, sữa lẫn máu và mủ, bởi đây có thể là dấu hiệu áp xe vú. Việc được tư vấn chăm sóc bầu vú và cách nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ giai đoạn mang thai và sau sinh là điều cần thiết để hạn chế rủi ro.