Mẹo trị ho khan tại nhà khi thời tiết thay đổi

Ho khan, đặc biệt về đêm, thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Một số biện pháp đơn giản tại nhà có thể giúp làm dịu nhanh cơn ho.

Gừng là một vị thuốc tự nhiên giúp giảm ho và đau họng.

Khi thời tiết thay đổi, cơ thể dễ gặp nhiều vấn đề như cảm lạnh, sổ mũi, đau đầu, sốt và đặc biệt là tình trạng ho khan. Dù các triệu chứng khác có thể thuyên giảm sau vài ngày nhưng cơn ho lại thường kéo dài, gây khó chịu và ảnh hưởng đến công việc. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng những biện pháp dân gian đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

Mật ong - nguyên liệu tự nhiên giúp giảm ho khan

Mật ong từ lâu đã là nguyên liệu quý trong chăm sóc sức khỏe đường hô hấp. Nhờ đặc tính kháng khuẩn và làm dịu niêm mạc, mật ong có thể hỗ trợ giảm ho, đặc biệt trong trường hợp ho mạn tính.

Bạn có thể dùng 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất mỗi ngày để làm dịu cổ họng và giảm cảm giác ngứa rát. Để tăng hiệu quả, có thể trộn thêm một ít bột tiêu đen cùng mật ong - sự kết hợp này giúp thông thoáng đường thở và cải thiện triệu chứng ho.

Tuy nhiên, mật ong không thay thế thuốc điều trị. Nếu tình trạng ho kéo dài trên 2-3 tuần, kèm theo khó thở hoặc sốt, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Súc miệng bằng nước muối - cách đơn giản giảm ho khan và đau họng

Súc miệng bằng nước muối ấm là một biện pháp dân gian quen thuộc, giúp làm sạch khoang miệng và giảm kích ứng cổ họng. Nước muối có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm và làm dịu niêm mạc.

Nếu bị ho hoặc đau rát họng, bạn có thể pha ½ thìa cà phê muối trong một cốc nước ấm rồi súc miệng vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Cách này giúp cổ họng thông thoáng hơn và giảm bớt cảm giác khó chịu.

Lưu ý: Súc miệng nước muối chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Nếu ho kéo dài hoặc kèm theo sốt, khó thở, cần đi khám để tìm nguyên nhân chính xác.

Nước quế giúp làm dịu cơn ho

Quế không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ giảm ho và đau rát cổ họng. Nhờ chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và làm ấm cơ thể, quế có thể giúp làm dịu đường hô hấp.

Bạn có thể pha một ít bột quế hoặc vài thanh quế nhỏ trong nước ấm, uống mỗi ngày để giảm cảm giác ngứa họng. Ngoài ra, ngậm vài miếng quế trong miệng cũng có thể giúp cổ họng dễ chịu hơn.

Lưu ý: Quế chỉ có tác dụng hỗ trợ. Người có bệnh lý gan, phụ nữ mang thai hoặc đang dùng thuốc cần thận trọng, tránh lạm dụng liều cao.

Uống trà gừng giúp giảm ho

Gừng là một vị thuốc tự nhiên quen thuộc, có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm. Nhờ đó, trà gừng có thể hỗ trợ làm dịu niêm mạc họng, giảm tình trạng ho kéo dài do dị ứng hoặc nhiễm trùng nhẹ.

Bạn có thể dùng vài lát gừng tươi đun với nước nóng, sau đó thêm một ít mật ong hoặc chanh để tăng hương vị và hiệu quả. Uống trà gừng ấm không chỉ giúp giảm ho mà còn giữ ấm cơ thể, đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết thay đổi.

Lưu ý: Người có bệnh dạ dày hoặc phụ nữ mang thai nên dùng gừng ở mức độ vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng thường xuyên.

Thuốc sắc húng quế (Tulsi) hỗ trợ giảm ho

Trong y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda), húng quế hay Tulsi được xem là loại thảo mộc có nhiều đặc tính y học, đặc biệt hữu ích trong việc làm dịu các triệu chứng ho và đau họng.

Bạn có thể dùng 4 - lá húng quế tươi, đun sôi với 1 cốc nước cho đến khi nước chuyển màu. Sau đó, thêm một chút muối đen và uống như trà ấm. Loại nước sắc này giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác ngứa rát cổ họng và hỗ trợ cải thiện cơn ho.

Lưu ý: Nếu ho kéo dài hoặc kèm theo sốt, khó thở, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.