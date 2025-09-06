Mercedes-AMG GT2 Edition W16 lấy cảm hứng từ xe đua F1

Mercedes-AMG vừa chính thức ra mắt mẫu xe đua đặc biệt AMG GT2 Edition W16. Siêu xe này được xem là mẫu xe đua thương mại mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu.

Phong cách của siêu xe này được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc Mercedes-AMG F1 W16 E PERFORMANCE, với tay đua trẻ Kimi Antonelli là gương mặt đại diện cho dự án.

Xe được bổ sung cửa thoát gió chủ động trên hốc bánh trước, cản trước khuếch tán lớn, gương chiếu hậu khí động học và cánh gió sau tích hợp DRS, mâm Magnesium 18 inch.

Khoang lái sử dụng nhiều chi tiết carbon mờ, ghế ngồi và bảng điều khiển có điểm nhấn màu xanh PETRONAS. Mỗi xe đều có huy hiệu "1 of 30" và chữ ký tay đua Kimi Antonelli.

Trái tim của Mercedes-AMG GT2 Edition W16 là khối động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất lên đến 830 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp tuần tự của AMG và hệ dẫn động cầu sau.

Với tính năng Push2Pass, mẫu xe đua này có thể đạt công suất tối đa chỉ trong nháy mắt. Khối lượng của AMG GT2 chỉ khoảng 1.430 kg, tốc độ tối đa hơn 320 km/h.

Với số lượng giới hạn 30 chiếc, Mercedes-AMG GT2 Edition W16 có giá khởi điểm lên đến 679.000 Euro (khoảng 793.000 USD ). Chủ nhân chiếc xe sẽ được tặng kèm quần áo bảo hộ của OMP và nón bảo hiểm Bell chuyên dụng.

