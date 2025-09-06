Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 lấy cảm hứng từ xe đua F1

  • Thứ bảy, 6/9/2025 14:12 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Siêu xe Mercedes-AMG GT2 Edition W16 có ngoại hình lấy cảm hứng từ mẫu xe đua F1 W16 E PERFORMANCE và chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc.

Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 1

Mercedes-AMG vừa chính thức ra mắt mẫu xe đua đặc biệt AMG GT2 Edition W16. Siêu xe này được xem là mẫu xe đua thương mại mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 2

Phong cách của siêu xe này được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc Mercedes-AMG F1 W16 E PERFORMANCE, với tay đua trẻ Kimi Antonelli là gương mặt đại diện cho dự án.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 3

Ngoại thất của Mercedes-AMG GT2 Edition W16 nổi bật với họa tiết ngôi sao vẽ thủ công tại phần hông, kết hợp điểm nhấn màu xanh ngọc PETRONAS đặc trưng của đội F1.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 4

Xe được bổ sung cửa thoát gió chủ động trên hốc bánh trước, cản trước khuếch tán lớn, gương chiếu hậu khí động học và cánh gió sau tích hợp DRS, mâm Magnesium 18 inch.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 5

AMG GT2 Edition W16 vẫn giữ tiêu chuẩn an toàn hàng đầu của Mercedes-AMG Customer Racing: khung bảo vệ bằng sợi carbon, dây an toàn 5 điểm, hệ thống chữa cháy, bình nhiên liệu an toàn, cửa thoát hiểm khẩn cấp, ABS phiên bản đua...
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 6

Khoang lái sử dụng nhiều chi tiết carbon mờ, ghế ngồi và bảng điều khiển có điểm nhấn màu xanh PETRONAS. Mỗi xe đều có huy hiệu "1 of 30" và chữ ký tay đua Kimi Antonelli.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 7

Trái tim của Mercedes-AMG GT2 Edition W16 là khối động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất lên đến 830 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp tuần tự của AMG và hệ dẫn động cầu sau.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 8

Với tính năng Push2Pass, mẫu xe đua này có thể đạt công suất tối đa chỉ trong nháy mắt. Khối lượng của AMG GT2 chỉ khoảng 1.430 kg, tốc độ tối đa hơn 320 km/h.
Petronas, mercedes-benz, mercedes, amg, mercedes-amg, amg gt, amg gt2, Mercedes-AMG GT2 Edition W16, sieu xe, xe dua, f1 anh 9

Với số lượng giới hạn 30 chiếc, Mercedes-AMG GT2 Edition W16 có giá khởi điểm lên đến 679.000 Euro (khoảng 793.000 USD). Chủ nhân chiếc xe sẽ được tặng kèm quần áo bảo hộ của OMP và nón bảo hiểm Bell chuyên dụng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe Mercedes-Benz 300 SL bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Một trong những mẫu xe thể thao được săn đón nhất thế giới Mercedes-Benz 300 SL đã có mặt tại Việt Nam, được nhiều người đồn đoán thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

14:14 2/9/2025

Concept AMG GT XX hoàn thành 'một vòng Trái Đất' trong 8 ngày

Mercedes-Benz Concept AMG GT XX đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục khi di chuyển với khoảng cách tương đương một vòng xích đạo trong hơn 7 ngày và 13 tiếng.

18:45 25/8/2025

Mercedes quay lại giải đua Le Mans với bộ ba AMG LMGT3 'Mũi tên bạc'

Sau gần 3 thập kỷ vắng mặt tại 24 Hours of Le Mans, thương hiệu ngôi sao ba cánh sẽ chính thức có mặt tại chặng đua năm nay cùng siêu xe Mercedes-AMG LMGT3.

10:08 15/5/2025

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

Petronas mercedes-benz mercedes amg mercedes-amg amg gt amg gt2 Mercedes-AMG GT2 Edition W16 siêu xe xe đua f1 F1 Petronas mercedes-benz mercedes amg mercedes-amg amg gt amg gt2 Mercedes-AMG GT2 Edition W16 siêu xe xe đua f1

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý