Mercedes-Benz cảnh báo ngành ôtô châu Âu trước nguy cơ 'sụp đổ'

CEO của Mercedes-Benz cảnh báo lệnh cấm xe xăng dầu từ 2035 của EU có thể khiến ngành công nghiệp ôtô châu Âu "lao thẳng xuống vực" khi tỷ lệ xe điện còn quá thấp và người tiêu dùng vẫn chuộng động cơ đốt trong.

Ông Ola Källenius, CEO của Mercedes-Benz và đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng: ngành công nghiệp ôtô của lục địa già có thể "sụp đổ" nếu EU vẫn giữ nguyên kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong kể từ năm 2035.

Chia sẻ với tờ Handelsblatt, ông Källenius cho biết: "Chúng ta cần một cái nhìn thực tế. Nếu không, chúng ta đang lao thẳng với tốc độ tối đa vào bức tường. Dĩ nhiên, việc giảm phát thải carbon là cần thiết, nhưng phải được thực hiện theo cách trung lập về công nghệ. Chúng ta không được phép đánh mất tầm nhìn về nền kinh tế".

Ông dự đoán, trước khi lệnh cấm có hiệu lực trong khoảng 9 năm nữa, người tiêu dùng sẽ ồ ạt mua xe xăng và diesel để dự trữ, và điều này "hoàn toàn không giúp ích gì cho khí hậu".

Từng tự tin có thể biến toàn bộ dải sản phẩm thành các mẫu xe thuần điện, Mercedes-Benz đã bị "tạt một gáo nước lạnh" trước phản ứng của thị trường về loại phương tiện này.

Chỉ vài năm trước, Mercedes-Benz còn tự tin theo đuổi mục tiêu điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm tại châu Âu, với dự kiến chấm dứt bán xe động cơ đốt trong vào cuối thập kỷ này "nếu điều kiện thị trường cho phép". Nhưng hiện nay, hãng đã từ bỏ mục tiêu này và quay lại chiến lược duy trì xe xăng dầu.

Dữ liệu từ ACEA cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, xe thuần điện chỉ chiếm 17,5% tổng doanh số ở các nước EU, Anh và khối EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ). Xe hybrid PHEV đạt 8,7%, trong khi xe hybrid truyền thống chiếm 35%, bao gồm cả mild-hybrid (MHEV).

Ông Ola Källenius cảnh báo lệnh cấm của EU chỉ có tác dụng ngược khi người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua xe sử dụng động cơ đốt trong, thậm chí còn với mức độ nhiều hơn trước, nhằm đối phó với các chính sách trong tương lai.

Kế hoạch cấm bán xe mới phát thải CO₂ từ năm 2035 của EU vẫn đang chờ đánh giá lại trong thời gian tới. Tuy nhiên vào tháng 3/2025, Ủy ban châu Âu (EC) vẫn tái khẳng định cam kết đạt mức 0 g/km CO₂ cho xe mới, đồng thời cho biết sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị cho đợt rà soát tiêu chuẩn khí thải, mở ra khả năng xem xét sớm hơn dự kiến.

Nỗi lo của Mercedes-Benz không phải không có cơ sở. Trong nửa đầu năm 2025, xe thuần điện chỉ chiếm 8,4% tổng doanh số toàn cầu của hãng, giảm so với 9,7% cùng kỳ năm ngoái. Kể cả khi tính cả PHEV, các mẫu xe điện hóa cũng chỉ đạt 20,1% tổng lượng xe đã được bàn giao. Với sức ép ngày càng tăng từ các nhà sản xuất, giới quan sát không loại trừ khả năng EU sẽ nới lệnh cấm, ít nhất cho phép PHEV và thậm chí là hybrid tiếp tục được bán sau năm 2034.

Ông Oliver Zipse, CEO của BMW, khẳng định hướng đi đúng đắn của thương hiệu khi phân bổ nguồn lực cho nhiều loại động cơ khác nhau, thay vì chỉ tập trung chuyển đổi sang các loại phương tiện thuần điện.

Đối thủ của Mercedes-Benz là BMW cũng đồng quan điểm về vấn đề gây tranh cãi này. Tại cuộc họp thường niên, ông Oliver Zipse, Giám đốc điều hành của BMW, đã nhấn mạnh quan điểm rằng việc chỉ tập trung vào xe điện là một hướng đi vào "ngõ cụt" và thiếu bền vững. Chủ tịch hãng xe lớn nhất thế giới Toyota, ông Akio Toyoda, vẫn giữ vững quan điểm rằng con đường hướng tới một tương lai xanh không chỉ có duy nhất lựa chọn xe điện.

Mới đây, ông Jay Joseph, Chủ tịch kiêm CEO của Honda Australia, khẳng định: "Xe điện không phải là mục tiêu cuối cùng, chúng là một trong những con đường để đạt đến mục đích trung hòa carbon, nhưng không phải là con đường duy nhất. Chúng tôi đang phát triển các công nghệ pin thể rắn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giảm phát thải, chứ không phải chỉ đơn giản là điện hóa bằng mọi giá".

Thay vì thúc đẩy, những lệnh cấm vô lý chỉ khiến khách hàng phản đối và gây thiệt hại cho các thương hiệu châu Âu, đồng thời tạo cơ hội cho các hãng xe Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường này.

Các hãng xe hiệu năng cao như Koenigsegg hay Pagani tỏ ra hoài nghi với xu hướng điện hóa. Lamborghini còn bỏ ngỏ kế hoạch ra mắt mẫu xe điện đầu tiên dựa trên concept Lanzador và có thể được thay thế bằng cơ cấu PHEV. Suy cho cùng, tương lai của ngành ôtô không do những chính trị gia quan liêu, mà nằm trong tay khách hàng – những người thực sự móc hầu bao để chọn chiếc xe họ muốn lái.