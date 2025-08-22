Mercedes-Benz có thể sử dụng động cơ từ BMW trong tương lai

Thỏa thuận mới có thể giúp Mercedes-Benz sử dụng động cơ 4 xy-lanh từ đối thủ BMW cho các mẫu xe mới trong tương lai.

Mercedes-Benz đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao về việc sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh của BMW cho nhiều dòng xe thế hệ tiếp theo, trong bối cảnh hãng xe Đức phải điều chỉnh lại chiến lược động cơ đốt trong (ICE) do doanh số xe điện (EV) không đạt kỳ vọng.

Mercedes-Benz và BMW đang đứng trước bước ngoặt lớn khi từ đối thủ trở thành đối tác lớn khi các mẫu xe Mercedes-Benz trong tương lai có thể sử dụng động cơ cung cấp từ BMW.

Một nguồn tin nội bộ của Mercedes-Benz cho biết tập đoàn này và BMW đã bước vào quá trình hoạch định và thương thảo ở cấp độ cao. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong năm nay. Tạp chí Manager Magazin của Đức là nơi đầu tiên tiết lộ thông tin này.

Nếu được thông qua, BMW sẽ cung cấp thế hệ động cơ xăng mới cho các mẫu Mercedes-Benz từ CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC cho đến mẫu SUV hoàn toàn mới "tiểu G-Class". Thỏa thuận này được hai bên định vị là một "bước đi chiến lược nhằm cắt giảm chi phí phát triển", đồng thời giúp Mercedes-Benz đảm bảo nguồn cung động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Mẫu Mercedes-Benz CLA thế hệ mới được trang bị cơ cấu động cơ thuần điện lẫn động cơ đốt trong với công nghệ mild-hybrid, vốn được cung cấp bởi liên doanh giữa Geely và Renault.

Mercedes-Benz vừa tung ra động cơ 4 xy-lanh turbo 1.5L mang mã nội bộ M252, vốn được phát triển tại Đức và sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse – liên doanh giữa Geely và Renault. Động cơ này đã có mặt trên mẫu CLA mới, với 3 mức công suất 136 mã lực, 163 mã lực và 190 mã lực, tích hợp motor điện 27 mã lực. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định M252 phù hợp với hệ truyền động mild-hybrid (MHEV), nhưng chưa sẵn sàng cho cấu hình PHEV hoặc EREV.

Nguồn tin cho rằng động cơ BMW cung cấp có thể là loại 4 xy-lanh turbo 2.0L mang mã nội bộ B48, vốn đang được trang bị rộng rãi trên các dòng BMW và MINI. Được sản xuất tại nhà máy Steyr (Áo), động cơ B48 có ưu thế lớn khi được thiết kế cho cả bố trí nằm dọc và ngang, giúp Mercedes-Benz linh hoạt hơn trong việc ứng dụng trên các dòng xe cỡ nhỏ lẫn trung.

Động cơ B48 của BMW ra mắt từ năm 2014, nhằm thay thế cho động cơ N20 và N26 vốn bị đánh giá kém ổn định. Dòng động cơ này đang được sử dụng rộng rãi trên các mẫu xe của BMW và MINI.

Thỏa thuận cũng có thể mở rộng đến việc thiết lập các trung tâm sản xuất toàn cầu, bao gồm một nhà máy chung tại Mỹ nhằm tránh các rào cản thuế nhập khẩu đang gia tăng.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là lần đầu tiên hai thương hiệu hạng sang hàng đầu nước Đức chia sẻ động cơ và thậm chí có thể cả hộp số trong tương lai. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp ôtô châu Âu, khi các đối thủ truyền thống buộc phải hợp tác để tối ưu chi phí và đối phó với những thách thức từ điện khí hóa.

Nếu được thông qua, nhiều dòng xe chiến lược của Mercedes-Benz có thể được trang bị khối động cơ B48 từ BMW như CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC cho đến mẫu "tiểu G-Class" chuẩn bị ra mắt.

Đây là yếu tố then chốt để Mercedes-Benz duy trì các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và mở rộng dải sản phẩm PHEV mà không cần đầu tư thêm vào nghiên cứu động cơ 4 xy-lanh mới. Sự hợp tác giữa Mercedes-Benz và BMW, nếu thành hiện thực, không chỉ làm thay đổi cục diện cạnh tranh truyền thống mà còn mở ra kỷ nguyên mới của những liên minh chiến lược trong ngành xe sang toàn cầu.