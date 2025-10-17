Mercedes-Benz E 200 Exclusive - sedan hạng sang giá gần 2,6 tỷ đồng

Mercedes-Benz vừa ra mắt dòng E-Class W214 mới tại Việt Nam, bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Trong bài là phiên bản giữa E 200 Exclusive, sở hữu giá niêm yết 2,589 tỷ đồng và tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Mercedes-Benz E 200 Exclusive sở hữu gói thiết kế nội thất Exclusive, ốp bệ cửa trước có logo hãng phát sáng. Khoang lái sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Artico, gỗ phong màu nâu hay đường viền aluminium trang trí.

Vô lăng 3 chấu bọc da Nappa với thiết kế thể thao, tích hợp các nút bấm điều khiển cảm ứng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số màu kích thước 12,3 inch.

Tại trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm công nghệ LCD kích thước 14,4 inch, tích hợp hệ thống giải trí MBUX, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Khoang cabin của xe còn có hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D với 17 loa, 4 bộ cộng hưởng, công suất tối đa 710 W đi kèm công nghệ Dolby Atmos.

Hàng ghế trước của xe có nhớ vị trí, thông gió và làm mát. Tựa lưng hàng ghế thứ hai gập được. Mercedes-Benz E 200 Exclusive còn có đèn viền trang trí nội thất 64 màu tuỳ chỉnh, điều hòa không khí tự động 2 vùng Thermatic cùng với hệ thống lọc không khí và bụi bẩn.

Bên dưới nắp ca-pô, Mercedes-Benz E 200 Exclusive được trang bị động cơ M254 2.0L với công nghệ mild-hybrid 48V, cung cấp công suất tối đa 204 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 320 Nm tại 1.600 – 4.000 vòng/phút.

Sức mạnh động cơ truyền xuống trục sau thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Mercedes-Benz E 200 Exclusive mất khoảng 7,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên, tốc độ tối đa của xe là 240 km/h.

