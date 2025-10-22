Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới có gì để duy trì vị thế dẫn đầu

Ở thế hệ thứ 6, Mercedes-Benz có những nâng cấp nhẹ, duy trì số lượng phiên bản trong nỗ lực khẳng định vị thế hàng đầu thị trường sedan hạng sang.

Trong 3 thập kỷ đã qua, dòng sedan hạng sang E-Class gần như là "gương mặt đại diện" cho sự gắn bó của Mercedes-Benz với thị trường Việt Nam.

Gần đây, thương hiệu ngôi sao 3 cánh giới thiệu đến khách Việt thế hệ thứ 6 của dòng E-Class, giữa lúc thị trường đang chịu ảnh hưởng sâu sắc của xu hướng SUV và xe gầm cao, cả ở phân khúc ôtô phổ thông lẫn nhóm xe hạng sang.

Thế khó ngày càng thêm khó của E-Class

Nhìn vào lịch sử ôtô hạng sang tại Việt Nam, dễ thấy BMW và Mercedes là 2 trong số những thương hiệu nổi bật hàng đầu. Nếu như BMW từng tập trung vào những dòng xe thể thao hiệu suất cao thì Mercedes-Benz nhắm đến chất sang trọng, với đại diện tiêu biểu là dòng E-Class.

Sự khác biệt trong định vị và hướng phát triển từng là yếu tố giúp Mercedes-Benz E-Class trở nên khá "dễ bán" tại thị trường Việt. E-Class trong 3 thập kỷ vẫn đang là cái tên nổi bật trên thị trường sedan hạng sang tại Việt Nam.

Tuy nhiên, 30 năm là một quãng đường dài với nhiều biến số có thể xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của bất kỳ mẫu xe nào.

Trong trường hợp E-Class, thị trường ôtô hạng sang tại Việt Nam liên tục chào đón thêm nhiều mẫu xe mới, xu hướng thiết kế thay đổi, thị hiếu khách Việt cũng có sự biến chuyển đã gây ra ít nhiều khó khăn cho dòng sedan cỡ trung thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Xét riêng trong danh mục sản phẩm Mercedes-Benz tại Việt Nam, việc hãng xe Đức ứng dụng triết lý thiết kế nhất quán Sensual Purity, tức đồng nhất cho cả nhóm cao cấp và những mẫu xe định vị thấp hơn, vô tình tạo ra những khó khăn cho chính E-Class.

So với C-Class, dòng sedan hạng sang cỡ trung của Mercedes-Benz giờ đây chia sẻ nhiều nét tương đồng. Điều này có lợi cho chủ xe C-Class, nhưng khiến người sở hữu E-Class không còn cảm giác đặc biệt và cao cấp khi cầm lái hay bước xuống từ trên xe.

Xu hướng SUV phát triển mạnh mẽ cũng vô tình đẩy các dòng sedan như E-Class vào thế khó. Khách hàng chuộng SUV hơn, hãng xe cũng vì thế mà ưu ái nguồn lực hơn dành cho các mẫu SUV.

Phân khúc sedan tại thị trường ôtô phổ thông Việt Nam gần đây cảm nhận rõ ảnh hưởng từ làn sóng SUV và xe gầm cao, ngay cả nhóm sedan hạng sang mà Mercedes-Benz E-Class hiện diện cũng ít nhiều chịu tác động.

Hiện, các mẫu GLC 200 và GLC 300 đang là những "con gà đẻ trứng vàng" của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Các mẫu SUV này là sản phẩm lắp ráp, do đó giá bán trở thành lợi thế cạnh tranh so với loạt đối thủ đồng hạng.

Mercedes-Benz E-Class cũng được lắp ráp tại nhà máy ở TP.HCM. Thậm chí, mẫu sedan hạng sang cỡ trung còn là dòng xe đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền tại nhà máy 30 năm tuổi.

Việc được lắp ráp trong nước vẫn là một trong những thế mạnh của E-Class trên thị trường xe sang, tuy nhiên loạt thách thức hiện tại đang khiến dòng xe có lịch sử gần 80 năm đứng trước áp lực phải thay đổi chiến lược trên thị trường Việt.

Vẫn giữ nguyên lợi thế lắp ráp, Mercedes-Benz E-Class thế hệ thứ 6 - W214 giờ đây có sự thay đổi nhẹ về cơ cấu phiên bản tại Việt Nam để kỳ vọng duy trì và mở rộng tệp khách hàng, nhắm đến giữ vững vị thế hiện tại trong phân khúc sedan hạng sang.

Ai sẽ mua Mercedes E-Class mới?

Bước sang thế hệ thứ 6, Mercedes-Benz E-Class ra mắt khách Việt với tổng cộng 3 phiên bản. Hai phiên bản E 200 Exclusive và E 300 AMG được hãng xe Đức giữ nguyên, còn E 200 Avantgarde trở thành bản "tiêu chuẩn" mới của E-Class, thay thế cho E 180 nay đã bị loại bỏ.

Trong số này, E 200 Avantgarde sở hữu giá bán 2,449 tỷ đồng , dễ tiếp cận nhất và có thể xem như một phiên bản cỡ lớn của dòng C-Class. Mẫu xe này có thể sẽ đóng vai trò "gánh" doanh số dòng E-Class tại Việt Nam, bởi đi kèm giá bán rẻ nhất bộ 3 phiên bản.

Ở giá bán 2,589 tỷ đồng , Mercedes-Benz E 200 Exclusive lại là phiên bản thể hiện đầy đủ tính chất sang trọng của mẫu sedan cỡ trung. Các chi tiết nhận diện như logo đứng trên nắp ca-pô, bộ mâm 19 inch, gói nội thất Exclusive... có thể giúp chủ sở hữu duy trì cảm giác cầm lái một mẫu xe hạng sang đúng tinh thần dòng E-Class.

Phiên bản E 300 AMG được duy trì ở thế hệ W214 như thông điệp mà Mercedes muốn nhắn gửi đến khách hàng - sự sang trọng và thành đạt có thể song hành cùng tinh thần năng động, hiện đại.

Sở hữu giá bán 3,209 tỷ đồng và đắt nhất trong số 3 phiên bản, Mercedes-Benz E 300 AMG có nhiều nâng cấp về trang bị nhưng giữ nguyên động cơ hybrid nhẹ.

Ở ngoại thất, E 300 AMG mới có thêm vài chi tiết mạ crom sáng màu trên thân xe. Mẫu sedan hạng sang cũng được trang bị mâm xe 20 inch đa chấu.

Khoang lái E 300 AMG có khu vực táp-lô thiết kế mới, ghế ngồi bọc da Nappa. Không còn cụm màn hình đôi, Mercedes-Benz E 300 AMG nay sở hữu màn hình giải trí Hyperscreen cỡ lớn, trải rộng hết táp-lô. Một số tính năng khác đáng chú ý bao gồm camera selfie và quay video, cùng với hệ thống lọc không khí Energizing Air Control.

Những nổi bật về trang bị khoang cabin đi kèm động cơ mạnh mẽ, thể thao hơn có thể là yếu tố giúp E 300 AMG lọt vào "mắt xanh" của nhóm khách hàng trẻ và năng động. Vấn đề là nhóm này lại vốn ưa thích BMW nếu là tín đồ của xe thể thao và tốc độ. Chỉ còn nhóm khách hàng cứ chọn xe sang là "full option" là vẫn sẽ ưu tiên chọn E 300 AMG, và số này không lớn.

Các phiên bản E 200 Avantgarde và E 200 Exclusive ngược lại nhắm đến tệp khách hàng thành đạt, kỳ vọng sở hữu một mẫu sedan hạng sang phối trộn giữa công nghệ và sự lịch lãm tinh tế đơn thuần.

Nhìn chung, Mercedes-Benz E-Class ở thế hệ mới đang cho thấy nỗ lực duy trì khả năng tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn. Ba phiên bản thuộc 3 định vị khá khác biệt được kỳ vọng sẽ giúp E-Class W214 tối ưu doanh số tại thị trường Việt Nam, trong đó bản E 200 Avantgarde nhiều khả năng đóng góp tỷ trọng lớn nhất.

E-Class ở thời điểm hiện tại sẽ cố gắng duy trì vị thế trong nhóm sedan hạng sang và tìm kiếm đối tượng khách hàng trẻ trung bằng những đường nét mềm mại hợp thời. Tuy nhiên vị thế này không còn được như giai đoạn hoàng kim, và đã phải nhường chỗ cho những mẫu SUV sang đang là xu hướng.