Mercedes-Benz EQB khai tử

Sau 4 năm ra mắt, EQB được xác nhận sẽ chính thức biến mất từ năm nay.

Nếu bạn đã quên mất sự tồn tại của EQB, cũng không sao vì mẫu xe này sắp chính thức biến mất. Phiên bản chạy điện của dòng GLB-Class sẽ bị ngừng sản xuất sau năm 2025, khép lại vòng đời ngắn ngủi chưa đầy 4 năm.

EQB ra mắt năm 2021, phát triển trên nền tảng MFA vốn đã xuất hiện từ năm 2011 thay vì sử dụng khung gầm điện chuyên dụng. Giới chuyên môn cho rằng đây chính là lý do khiến mẫu xe nhanh chóng lỗi thời.

“ EQB đã hoàn thành vòng đời dự kiến và sẽ không còn được bán tại Mỹ hoặc Canada sau đời xe 2025", đại diện Mercedes-Benz xác nhận với InsideEVs.

“Mercedes-Benz vẫn cam kết mạnh mẽ với lộ trình điện hóa. Chúng tôi chuẩn bị tung ra chiến dịch sản phẩm lớn nhất trong lịch sử thương hiệu. Như đã công bố tại IAA Mobility 2023, Mercedes-Benz sẽ giới thiệu hai mẫu SUV hoàn toàn mới phát triển trên kiến trúc thế hệ tiếp theo", người này nói thêm.

EQB 2025 là đời cuối cùng của mẫu xe điện này. Ảnh: Mercedes-Benz.

Hiện tại, Mercedes EQB 2025 có giá khởi điểm 54.200 USD , trang bị pin 70,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 100 kW. Quãng đường di chuyển theo chuẩn EPA dao động 205-251 dặm (330-404 km) tùy cấu hình dẫn động và kích thước mâm.

Sau khi EQB ngừng sản xuất, lựa chọn duy nhất cho khách hàng muốn sở hữu ôtô điện 7 chỗ của Mercedes là EQS SUV, nếu chọn thêm hàng ghế thứ 3.

Theo kế hoạch, hai mẫu SUV kế nhiệm sẽ sử dụng nền tảng MMA hoàn toàn mới, hỗ trợ cả động cơ hybrid lẫn thuần điện. Nền tảng này đã được giới thiệu trên mẫu CLA mới, sở hữu kiến trúc 800 V cho tốc độ sạc nhanh hơn và hệ điều hành MBUX thế hệ mới do Mercedes tự phát triển.

Tại Việt Nam, EQB vẫn đang được bán với mức giá 2,309 tỷ đồng .