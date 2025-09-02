Mercedes-Benz EQE Sedan và EQE SUV bị khai tử

Mercedes-Benz EQE Sedan và EQE SUV sẽ nhường vị trí cho các mẫu C-Class, E-Class và GLC thuần điện trong tương lai.

Mercedes-Benz lên kế hoạch sẽ ngừng sản xuất dòng EQE Sedan và EQE SUV kể từ năm 2026, như một phần trong chiến lược tái cơ cấu dòng xe điện. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng tiến hành đánh giá lại kế hoạch ra mắt các mẫu xe điện mới, đồng thời nhận thấy sự chồng chéo trong danh mục sản phẩm hiện tại.

Cách đây 4 năm, Mercedes-Benz EQE Sedan đã ra mắt tại IAA 2021; và sau đó 1 năm, EQE SUV đã chính thức được giới thiệu. Tuy nhiên, hành trình của 2 dòng xe điện này đã kết thúc sớm hơn kế hoạch.

Mercedes-Benz EQE Sedan hiện được sản xuất tại nhà máy Bremen (Đức), còn EQE SUV được lắp ráp tại Tuscaloosa (Mỹ). Hai mẫu xe này sẽ được thay thế bởi C-Class EQ và GLC EQ, đều dựa trên nền tảng 800V MB.EA-M. Thương hiệu này cho biết những mẫu xe kế nhiệm sẽ có thiết kế tối ưu hơn, tính thực dụng cao hơn và giữ nguyên công nghệ khung gầm ở mức tương đương EQE.

Động thái dừng sản xuất EQE diễn ra dù trước đó từng có thông tin cả hai mẫu sẽ được nâng cấp giữa vòng đời vào năm tới. Gói cải tiến cho nền tảng EVA – vốn dùng chung với EQS – bao gồm nâng cấp từ kiến trúc điện 400V lên 800V, bổ sung bộ biến tần silicon-carbide và động cơ điện eATS2 thế hệ mới, nhằm cải thiện hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, những nâng cấp này hiện chỉ còn được áp dụng cho EQS Sedan và EQS SUV.

Vị trí của EQE Sedan sẽ được thay thế bởi phiên bản thuần điện của dòng C-Class và E-Class. Trong khi đó, Mercedes-Benz dự kiến sẽ ra mắt chiếc GLC EQ ngay trong tháng 9/2025 để thay thế cho EQE SUV.

Mercedes-Benz C-Class EQ sedan, dự kiến ra mắt năm 2026, sẽ lấp khoảng trống công nghệ với EQE Sedan, đồng thời mang đến các tùy chọn cao cấp như hệ thống treo khí nén và đánh lái cầu sau. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC EQ, dự kiến trình làng tại triển lãm IAA Mobility 2025, được trang bị khoang hành lý dung tích 570 L, cộng thêm 128 L ở khoang chứa trước, vượt xa dung tích 520 L của EQE SUV. Xe cũng có khả năng kéo tải tối đa 2.500 kg.

Mercedes-Benz vẫn chưa chính thức xác nhận việc ngừng sản xuất EQE kể từ năm 2026. Người phát ngôn của hãng cho biết: "Chúng tôi có chính sách không bình luận về những suy đoán liên quan đến các mẫu xe hiện tại và tương lai". Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ xác nhận mẫu kế nhiệm EQE Sedan – E-Class EQ chạy điện – đang trong quá trình phát triển và dự kiến ra mắt năm 2027, sử dụng chung nền tảng MB.EA-M với C-Class EQ và GLC EQ.

Các dòng sản phẩm thuần điện của Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng không nhận được nhiều sự quan tâm. Thậm chí, mẫu EQE 500 4MATIC (SUV) đã phải giảm giá sâu 440 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz chỉ phân phối dòng EQE SUV với duy nhất biến thể EQE 500 4MATIC. Lúc ra mắt, mẫu SUV thuần điện này có giá từ 3,999 tỷ đồng . Tuy nhiên, giống như nhiều mẫu xe điện khác của thương hiệu ngôi sao ba cánh, doanh số của mẫu xe này không được như kỳ vọng và hiện tại, mức giá đề xuất giảm còn 3,559 tỷ đồng .