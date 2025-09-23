Mercedes-Benz EQS lập kỷ lục di chuyển 1.205 km với pin thể rắn

Mercedes-Benz vừa lập kỷ lục mới khi mẫu EQS trang bị pin thể rắn lithium-metal hoàn thành hành trình 1.205 km từ Đức đến Thụy Điển mà không cần sạc.

Một chiếc Mercedes-Benz EQS bản thử nghiệm được trang bị pin thể rắn lithium-metal đã hoàn thành quãng đường 1.205 km từ Stuttgart (Đức) tới Malmö (Thụy Điển) vào cuối tháng 8 vừa qua – mà không cần dừng sạc lần nào. Thành tích này không chỉ chứng minh công nghệ hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm mà còn chứng minh khả năng ứng dụng thực tế.

Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz EQS vừa phá kỷ lục di chuyển của chiếc Vision EQXX với tổng quãng đường di chuyển đạt 1.205 km, và vẫn có thể di chuyển thêm 137 km.

So với kỷ lục trước đó do Vision EQXX lập trên tuyến Stuttgart – Silverstone, EQS đã vượt thêm 3 km và vẫn còn dư tới 137 km quãng đường khi tới Malmö. Sự kết hợp giữa tầm hoạt động xa, hiệu suất và độ chín công nghệ đánh dấu bước tiến lớn cho pin thể rắn, đồng thời mở ra triển vọng ứng dụng trên các mẫu xe sản xuất thương mại.

Chuyến đi Stuttgart – Malmö là một phần trong chương trình đánh giá toàn diện của Mercedes-Benz dành cho pin thể rắn, sau khi hãng công bố bắt đầu thử nghiệm trên đường thực tế vào tháng 2. Ngoài các mô phỏng số và kiểm nghiệm tại các trung tâm Untertürkheim và Sindelfingen, xe thử nghiệm còn được đưa ra vận hành công khai để kiểm chứng hiệu năng trong nhiều điều kiện khí hậu và địa hình.

Thành tích này đạt được nhờ vào công nghệ pin thể rắn mới, được phát triển cùng Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) – trung tâm công nghệ Formula 1 tại Brixworth, Anh.

Tuyến đường 1.205 km đi qua các cao tốc A7 (Đức) và E20 (Đan Mạch), kết nối sang Malmö (Thụy Điển) mà không sử dụng phà. Hệ thống điều hướng thông minh Electric Intelligence đã tính toán lộ trình tối ưu dựa trên địa hình, tình trạng giao thông, nhiệt độ môi trường cũng như nhu cầu năng lượng cho hệ thống sưởi và làm mát.

Pin thể rắn trên EQS được phát triển cùng Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) – trung tâm công nghệ Formula 1 tại Brixworth, Anh. Các cell pin lithium-metal đến từ nhà sản xuất Mỹ Factorial Energy, sử dụng công nghệ FEST® (Factorial Electrolyte System Technology).

Ngoài các mô phỏng số và kiểm nghiệm tại các trung tâm Untertürkheim và Sindelfingen, xe thử nghiệm còn được đưa ra vận hành công khai để kiểm chứng hiệu năng trong nhiều điều kiện khí hậu và địa hình.

Để xử lý sự thay đổi thể tích của cell trong quá trình sạc/xả, hệ thống pin được trang bị các bộ chấp hành khí nén, đảm bảo áp lực tiếp xúc ổn định và vận hành lâu dài. So với pin tiêu chuẩn trên EQS, dung lượng khả dụng tăng thêm 25% mà trọng lượng và kích thước không đổi. Hiệu quả năng lượng và giảm tải trọng còn được cải thiện nhờ hệ thống làm mát bằng luồng khí thụ động.

Thành tích 1.205 km của Mercedes EQS không chỉ là một kỷ lục mới, mà còn là dấu hiệu cho thấy pin thể rắn đang tiến gần hơn tới hiện thực hóa trong các dòng xe điện thương mại, hứa hẹn thay đổi cục diện di chuyển điện toàn cầu.

Sự kết hợp giữa tầm hoạt động xa, hiệu suất và độ chín công nghệ đánh dấu bước tiến lớn cho pin thể rắn, đồng thời mở ra triển vọng ứng dụng trên các mẫu xe sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Mercedes-Benz EQS ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022 với 2 phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4MATIC, cùng mức giá lần lượt là 4,839 tỉ đồng và 5,959 tỉ đồng . Giống như các mẫu xe thuần điện khác của thương hiệu, doanh số lẹt đẹt khiến Mercedes-Benz phải giảm giá bản EQS 450+ xuống còn 4,499 tỷ đồng . Không riêng gì Việt Nam, tình hình kinh doanh của mẫu xe điện này cũng không tốt, khiến hãng quyết định khai tử dòng xe này và thay thế bằng chiếc S-Class thuần điện trong tương lai.