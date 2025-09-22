Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mercedes-Benz G-Class bản 'nhảy dù' hồi sinh với diện mạo mới

  • Thứ hai, 22/9/2025 15:50 (GMT+7)
  • 15:50 22/9/2025

Mẫu SUV quân sự Mercedes-Benz 240 GD sẽ được hãng độ Arcade tân trang với số lượng giới hạn chỉ 10 chiếc.

Mercedes-Benz 240 GD là biến thể sử dụng động cơ diesel của dòng G-Class W460. Hãng xe đến từ Đức còn ra mắt thêm phiên bản quân sự với biệt danh "Wolf" (chó sói).
Mới đây, hãng độ Arcade đã tiết lộ dự án phục chế mẫu SUV quân sự đặc biệt này. Chiếc xe từng phục vụ trong quân đội Singapore và được thiết kế với cấu hình để có thể thả dù từ máy bay vận tải.
So với phiên bản quân sự thông thường, chiếc Mercedes-Benz 240 GD đặc biệt này được thiết kế với dạng mui trần, tối ưu về khối lượng để tăng độ linh hoạt khi vận chuyển.
Hãng độ Arcade sẽ tinh chỉnh chiếc SUV mui trần này theo phong cách hiện đại và đề cao sự tiện nghi. Chiếc đầu tiên được sơn màu xanh Pacific Blue.
Bộ ghế ngồi tiêu chuẩn quân sự cũng được nâng cấp sang thiết kế thoải mái hơn với bề mặt bọc da cao cấp màu nâu da bò, đi kèm 2 hàng ghế phụ phía khoang sau.
Chưa rõ hãng độ có can thiệp vào hiệu suất vận hành hay không. Mercedes-Benz 240 GD được trang bị động cơ diesel 4 xy-lanh 2.4L mạnh 72 mã lực, kết hợp hộp số sàn 4 cấp.
Arcade cho biết sẽ giữ lại "tinh thần" của những chiếc SUV quân sự này nhằm tăng giá trị sưu tập. Trên thị trường xe cũ, mẫu SUV này đang có giá trung bình chỉ 23.000 USD.
Mercedes-Benz 240 GD của hãng độ Arcade sẽ chính thức được trình làng tại sự kiện Audrain Newport Concours & Motor Week 2025 ở Rhode Island (Mỹ). Chỉ có 10 chiếc được chế tác và cá nhân hóa theo ý thích của chủ sở hữu.

Việt Hà

