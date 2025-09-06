Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mercedes-Benz GLC thuần điện sở hữu màn hình 39,1 inch

  • Thứ bảy, 6/9/2025 15:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên cạnh lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn, mẫu Mercedes-Benz GLC EV sắp ra mắt cũng sở hữu màn hình MBUX Hyperscreen lớn nhất từ trước đến nay.

Tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Mercedes-Benz sẽ chính thức ra mắt GLC chạy điện hoàn toàn mới nhằm thay thế chiếc EQC. Sau thiết kế lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn, hãng tiếp tục hé lộ thiết kế khoang nội thất của mẫu EV này với nhiều công nghệ tối tân.

Trên Mercedes-Benz GLC thuần điện, hệ thống màn hình MBUX Hyperscreen đạt kích thước 39.1 inch – lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe của thương hiệu đến từ Đức.

Trung tâm của không gian nội thất là màn hình "siêu to khổng lồ" MBUX Hyperscreen liền mạch hoàn toàn mới, kéo dài từ cột A bên trái đến cột A bên phải, mang đến trải nghiệm số hóa và mang đến cảm giác "Welcome home" (chào mừng về nhà) của Mercedes-Benz. Với kích thước 39,1 inch, đây là màn hình lớn nhất từng được trang bị trên một mẫu xe Mercedes-Benz, cho hình ảnh sắc nét nhờ công nghệ đèn nền matrix với hơn 1.000 bóng LED và tính năng làm mờ theo vùng thông minh.

Cách bố trí bảng taplo và bệ điều khiển trung tâm được thiết kế lại hoàn toàn khác biệt, giúp tối ưu giữa công nghệ cảm ứng và các phím chức năng cơ học.

Khoang nội thất được thiết kế liền mạch và tinh giản. Bảng taplo nối liền bệ trung tâm thành một khối điêu khắc mượt mà, nhấn bằng dải đèn viền nội thất chạy dọc phía dưới. Bệ trung tâm tích hợp khay sạc nhanh không dây, dãy phím cơ học mới, hộc để cốc riêng biệt và khe gió mạ kim loại. Mỗi thao tác điều chỉnh điều hòa còn được phản hồi bằng hiệu ứng ánh sáng, tạo sự tiện dụng và hiện đại.

Hệ thống đèn viền nội thất của xe có thể thay đổi với nhiều chủ đề khác nhau, vận hành nhịp nhàng với hệ điều hành tiên tiến MB.OS cùng trí tuệ nhân tạo do Mercedes-Benz phát triển.

Người dùng có thể lựa chọn nhiều phong cách ánh sáng nội thất từ dịu nhẹ đến sôi động, từ lạnh đến ấm, từ kỹ thuật đến cảm xúc. Các gam màu của bảng đồng hồ, cụm điều khiển và hệ thống đèn viền được đồng bộ, tạo nên bầu không khí cá nhân hóa. Nhờ hệ điều hành MB.OS, không gian vật lý và kỹ thuật số hòa quyện mượt mà, mang lại trải nghiệm số hóa khác biệt.

Các chi tiết tại cửa xe được trau chuốt kỹ lưỡng, mang đến cảm giác sang trọng đặc trưng của thương hiệu xe sang đến từ Đức nhưng cũng không kém phần hiện đại trong kỷ nguyên số.

Tapi cửa gọn gàng với lưới trang trí loa và viền kim loại nổi bật, trong khi thiết kế ghế da cũng tinh tế và tối giản không kém cùng những đường chỉ may độc đáo. Kết hợp với phong cách nội thất ấn tượng mới, giao diện màn hình MBUX Hyperscreen hoàn toàn mới tạo nên cảm giác tinh tế kỹ thuật số rõ nét, dẫn đến trải nghiệm nội thất đắm chìm mới mẻ và lôi cuốn.

Mercedes-Benz GLC thuần điện sẽ thay thế cho dòng EQC trước đây, và chính thức ra mắt tại triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich (Đức).

Với Mercedes-Benz GLC thuần điện hoàn toàn mới, Mercedes-Benz không chỉ bổ sung một mẫu SUV điện hạng sang mà còn tái định vị chuẩn mực phân khúc: đặt trọng tâm vào công nghệ hiển thị và trải nghiệm số. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này sẽ là BMW iX3 hoàn toàn mới vừa ra mắt; trong cuộc đua này, lợi thế Hyperscreen liền mạch cùng hệ sinh thái MB.OS hứa hẹn giúp GLC EV với nhiều ưu thế hơn.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

