Mercedes-Benz mở rộng sản xuất tại Hungary để cắt giảm chi phí

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại châu Âu chững lại và chi phí toàn cầu gia tăng, Mercedes-Benz Group đang đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Hungary, biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất xe chủ lực của hãng tại châu Âu.

Tập đoàn Mercedes-Benz đang tái cấu trúc mạng lưới sản xuất tại châu Âu nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu biến động. Đây là bước đi chiến lược khi hãng phải đối mặt với nhu cầu xe điện suy giảm tại châu Âu, thuế nhập khẩu tăng ở Mỹ và thị trường Trung Quốc kém sôi động.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Kecskemét (Hungary) được đưa vào vận hành từ năm 2012. Mới đây, hãng xe đến từ Đức đang có kế hoạch mở rộng quy mô gần như gấp đôi, biến quốc gia này trở thành trung tâm sản xuất xe chủ lực tại châu Âu.

Đầu năm nay, CEO Ola Källenius đã có chuyến thăm Hungary và gặp Thủ tướng Viktor Orbán để công bố kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại nhà máy Kecskemét. Quyết định này sẽ tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới, bên cạnh hơn 4.500 nhân viên hiện có.

Nhà máy Kecskemét, vận hành từ năm 2012, sẽ đảm nhận sản xuất hai mẫu xe chiến lược của Mercedes-Benz trong những năm tới. Đầu tiên là phiên bản C-Class thuần điện sử dụng nền tảng MB.EA, dự kiến ra mắt dây chuyền vào quý II/2026. Tiếp đó là thế hệ mới của GLB với hai tùy chọn hệ truyền động hybrid và thuần điện. Song song với đó, việc sản xuất dòng CLA và CLA Shooting Brake thế hệ tiếp theo sẽ được chuyển sang nhà máy tại Rastatt (Đức).

Mercedes-Benz dự kiến sẽ sản xuất các mẫu xe chiến lược trong kỷ nguyên điện hóa tại Hungary như C-Class thuần điện, GLB sử dụng động cơ hybrid và phiên bản mới của chiếc EQB.

Theo ông Jörg Burzer, Giám đốc sản xuất, hệ thống nhà máy mới của Mercedes-Benz được thiết kế theo module chuẩn hóa với khả năng sản xuất tới 150.000 xe mỗi module. Việc triển khai hệ thống này tại Kecskemét giúp nâng tỷ trọng sản xuất của Hungary lên 30% tổng sản lượng xe của Mercedes-Benz tại châu Âu, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Khi hoàn tất mở rộng, công suất tại đây sẽ đạt từ 300.000 đến 400.000 xe mỗi năm, cao hơn công suất từng nhà máy đơn lẻ ở Sindelfingen, Rastatt hay Bremen. Để hỗ trợ kế hoạch này, Mercedes-Benz cũng đã cắt giảm một phần lực lượng lao động tạm thời tại Đức, dù chưa ảnh hưởng đến nhân sự chính thức.

Ngoài ra, hãng xe đến từ Đức còn có kế hoạch "hồi sinh" mẫu siêu xe thuần điện Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive dưới hình dạng của chiếc Mercedes-AMG GT kể từ năm 2026.

Bên cạnh đó, nhà máy Sindelfingen tại Đức sẽ nhận thêm nhiệm vụ sản xuất phiên bản chạy điện của mẫu Mercedes-AMG GT từ năm tới. Đây là mẫu xe có sản lượng không lớn nhưng đóng vai trò biểu tượng cho cả thương hiệu Mercedes-Benz lẫn bộ phận hiệu suất cao AMG. Theo CFO Harald Wilhelm, tổng vốn đầu tư cho quá trình chuyển đổi và ra mắt các dòng xe mới lên tới 2 tỷ Euro, với kỳ vọng giúp hãng tiết kiệm dài hạn khoảng 10% chi phí sản xuất.

Kế hoạch này nằm trong chương trình "Next Level Performance", với mục tiêu cắt giảm 5 tỷ Euro, tương đương khoảng 5,3 tỷ USD chi phí vận hành mỗi năm vào năm 2027. Khoảng 40.000 nhân viên khối phát triển và hành chính đã được gửi đề nghị nghỉ việc tự nguyện, mức hỗ trợ có thể lên đến 500.000 Euro tùy thâm niên. Riêng trong nửa đầu năm 2025, hãng đã trích 560 triệu Euro cho các khoản chi thôi việc.

Mercedes-Benz cũng chuẩn bị cho một giai đoạn ra mắt sản phẩm quy mô lớn, với hàng chục mẫu xe mới trong hai năm tới, bao gồm S-Class nâng cấp, E-Class chạy điện và phiên bản G-Class cỡ nhỏ chạy điện.

Việc Mercedes-Benz mở rộng quy mô tại Kecskemét còn có ý nghĩa đặc biệt với ngành công nghiệp ôtô Hungary. Quốc gia này đang dần trở thành một trung tâm sản xuất xe quan trọng của châu Âu. Hàng loạt nhà sản xuất lớn đã chọn Hungary làm cứ điểm chiến lược, trong đó có BMW Group với nhà máy Neue Klasse tại Debrecen, BYD của Trung Quốc với kế hoạch sản xuất mẫu Dolphin Surf tại Szeged vào cuối năm 2025, và Audi AG đã sản xuất tại Gyor từ năm 1993.

Không riêng gì Mercedes-Benz, các hãng xe lớn như BMW, Audi hay BYD cũng lựa chọn Hungary là nơi đặt nhà máy sản xuất, vốn sẽ phân phối riêng cho thị trường châu Âu cũng như xuất khẩu đến các thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Peter Szijjarto khẳng định trên mạng xã hội rằng khi nhà máy Mercedes-Benz mới tại Kecskemét đi vào hoạt động, Hungary sẽ đạt sản lượng một triệu xe mỗi năm - một cột mốc mà chỉ năm quốc gia châu Âu khác từng đạt được. Ông nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng giúp Hungary gia nhập nhóm quốc gia dẫn đầu ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.