Mercedes-Benz muốn ra mắt 15 xe điện trong 2 năm tới

Kế hoạch của Mercedes-Benz được chia làm 3 hạng mục, trong đó nhóm xe thuần điện Top-End cao cấp nhất sẽ có đến 10 cái tên, dự kjến trình làng trong giai đoạn 2026-2027.

Theo InsideEVs, Mercedes-Benz vừa công bố kế hoạch ra mắt không dưới 15 mẫu xe thuần điện mới, bên cạnh CLA phiên bản sedan và Shooting Brake hoàn toàn mới đã có mặt tại châu Âu.

Tài liệu do Mercedes-Benz gửi đến nhóm cổ đông cho thấy loạt sản phẩm ôtô điện hoàn toàn mới, hoặc phiên bản nâng cấp, sẽ được giới thiệu đến công chúng trong vòng 2 năm tiếp theo. Động thái này, bên cạnh trình làng 16 mẫu xe động cơ đốt trong cùng khung thời gian, được Mercedes-Benz mô tả như chương trình ra mắt sản phẩm lớn nhất lịch sử hãng.

Kế hoạch của Mercedes-Benz được chia làm 3 hạng mục riêng biệt. Các dòng xe “Entry” hiển thị ở phần dưới của bản kế hoạch, bao gồm 2 mẫu xe thuần điện với thời gian ra mắt dự kiến vào năm sau.

Mercedes đã không nêu đích danh từng mẫu xe, nhưng các thông tin gần đây cho thấy GLA và GLB thuần điện nâng cấp sẽ là 2 mẫu xe thuộc nhóm “Entry”.

Ở hạng mục “Core”, Mercedes cho biết 2 mẫu xe điện dự kiến ra mắt năm sau, một mẫu khác trình làng vào năm 2027.

Hai cái tên đầu tiên có thể là GLC thuần điện mới cùng biến thể chạy điện của sedan C-Class. Mẫu xe điện dự kiến ra mắt vào năm 2027 có thể là phiên bản wagon của C-Class thuần điện.

Nhóm xe thuần điện ở hạng mục “Top-End” của Mercedes-Benz đông đúc nhất, bao gồm 5 cái tên dự kiến ra mắt vào năm sau, cùng với 5 mẫu xe khác sẽ trình làng vào năm 2027.

Nhóm này có thể bao gồm các phiên bản nâng cấp của EQS và EQE, bên cạnh các biến thể SUV. Một mẫu xe van hạng sang cũng đang trong giai đoạn phát triển, cùng với siêu sedan điện ra mắt dưới thương hiệu Mercedes-AMG.

Mercedes gần đây cũng tiết lộ đang từ bỏ kiểu lưới tản nhiệt màu đen đang sử dụng trên dòng xe điện EQ, chuyển sang kiểu lưới tản nhiệt sáng hơn, được chiếu sáng kỹ thuật số.

Chiếc xe đầu tiên được trang bị lưới tản nhiệt kiểu mới này sẽ là GLC thuần điện, dự kiến trình làng tại triển lãm IAA Mobility ở Munich (Đức) vào tháng 9 tới đây.