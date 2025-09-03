Mercedes-Benz phát triển động cơ V8 mới - mạnh hơn, tiết kiệm hơn

Khối động cơ V8 mới trên các mẫu xe xăng của Mercedes-Benz dự kiến sớm xuất hiện ngay sau khi hãng ra mắt ôtô điện.

Nhiều năm trở lại đây, động cơ V8 đã không còn phổ biến như trước khi các hãng dần chuyển sang động cơ lai hay thuần điện. Mercedes-Benz là một trong những thương hiệu hiếm hoi đang cố giữ lấy khối động cơ này.

AMG chưa tiết lộ thời điểm ra mắt cũng như các mẫu xe sẽ dùng V8 thế hệ mới, nhưng xác nhận sẽ tăng công suất đồng thời giảm khả năng phát thải. Trong bối cảnh ngành ôtô ưa chuộng thu nhỏ động cơ, nhiều hãng lớn như Ferrari đã chuyển từ V8 sang V6, việc AMG kiên định với V8 được xem là đáng khen.

Steffen Jastrow, phụ trách phát triển xe tại AMG, cho biết nhóm của ông đang cải thiện khả năng của động cơ mới. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở trục khuỷu phẳng. Thiết kế này giúp vòng tua cao hơn và mang lại trải nghiệm lái phấn khích hơn, dù cũng làm thay đổi đáng kể âm thanh đặc trưng khi bớt đi tiếng gầm trầm ấm của khối V8 4.0 tăng áp kép vốn được đánh giá cao trước đây.

“Ưu tiên chính của AMG là phục vụ khách hàng. Nếu nhu cầu với V8 vẫn còn, việc sản xuất chúng trong khuôn khổ quy định chính là mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi”, ông Michael Schiebe, giám đốc điều hành AMG, chia sẻ với Auto Express.

Trước khi tung ra V8 mới, AMG sẽ lấn sân sang phân khúc mới với mẫu sedan điện AMG XX. Xe được xem là bản thương mại hóa của concept từng lập kỷ lục, và sẽ cạnh tranh trực tiếp Porsche Taycan cùng Audi RS e-tron GT.