Mercedes-Benz sắp có thêm xe giá rẻ

Một quan chức cấp cao của Mercedes xác nhận hãng xe Đức sẽ sớm có thêm lựa chọn ôtô giá rẻ, kế nhiệm A-Class.

Theo Motor1, ôtô động cơ đốt trong vẫn được Mercedes duy trì cho đến thập kỷ tiếp theo và có thể lâu hơn nữa, tùy thuộc vào quyết định của Liên minh châu Âu với lệnh cấm xe xăng. Là một phần trong chiến lược đang thay đổi liên tục của hãng xe Đức, Mercedes cho biết một dòng xe giá rẻ mới chuẩn bị ra mắt.

Dòng A-Class và xe điện CLA vừa ra mắt của Mercedes đang sở hữu khoảng cách khá lớn về giá bán. Mercedes A-Class có giá khởi điểm 34.400 EUR tại Đức, tương đương khoảng 40.595 USD , còn CLA trình làng với giá 56.000 EUR (khoảng 66.085 USD ). Trong trường hợp A-Class dừng sản xuất, ôtô của Mercedes-Benz tại châu Âu sẽ có giá khởi điểm trong khoảng 40.000 EUR, tương đương 47.204 USD .

Chia sẻ với Automobilwoche, quan chức cấp cao của Mercedes xác nhận một mẫu xe giá rẻ kế nhiệm A-Class đang được phát triển. Ông Mathias Geisen - thành viên Hội đồng quản trị và phụ trách mảng bán hàng, marketing của Mercedes - khẳng định một mẫu xe thấp hơn CLA sẽ sớm trình làng.

“Hãy tin tôi, về lâu dài, danh mục ôtô của Mercedes-Benz sẽ có một mẫu xe giá rẻ”, ông Mathias Geisen cho biết.

Chuyên trang Motor1 lưu ý một mẫu xe giá rẻ sẽ không thể sinh lời tương đương các dòng xe ở phân khúc cao hơn. Dù vậy, ngay cả khi sở hữu biên lợi nhuận mỏng, doanh số bán hàng lớn từ các mẫu xe giá rẻ cũng có thể giúp hãng xe Đức cân đối được tài chính.

Loạt hãng xe đối thủ đồng hương như BMW và Audi cũng đang tiếp tục gắn bó với các mẫu xe giá rẻ, chẳng hạn BMW 1-Series hay Audi A3. Đây được xem là công thức đã chứng tỏ tính hiệu quả qua nhiều thập kỷ, do đó việc các thương hiệu hạng sang giữ lại dòng xe “giá rẻ” là điều hợp lý.

Chuyên trang Automobilwoche của Đức dự đoán xe giá rẻ tiếp theo của Mercedes có thể là một crossover. Mercedes A-Class đang được cung cấp ở 2 biến thể hatchback và sedan, còn minivan B-Class sẽ bị khai tử từ năm 2026.