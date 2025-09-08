Mercedes C-Class chạy điện sẽ có 'lưới tản nhiệt' phát sáng cỡ lớn

Hãng xe sang Đức chia sẻ hình ảnh chính thức đầu tiên về dòng sedan C-Class chạy điện.

Theo Carscoops, Mercedes-Benz vừa tung ra hình ảnh đầu tiên về C-Class thuần điện - mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp BMW i3.

Trong hình ảnh do hãng xe Đức tiết lộ, Mercedes C-Class chạy điện sở hữu cụm "lưới tản nhiệt" cỡ lớn, tương tự GLC thuần điện vừa ra mắt. Chi tiết này phát sáng nhờ hàng trăm đèn LED cỡ nhỏ, cung cấp độ nhận diện cao nhưng được cho là sẽ tiếp tục tạo ra những tranh cãi về mặt thiết kế.

Hình ảnh do Mercedes tung ra cho thấy "lưới tản nhiệt" trên C-Class chạy điện có tổng cộng 4 thanh ngang, tức nhiều hơn một so với GLC EQ.

Mercedes cũng trang bị cho C-Class thuần điện cụm đèn pha mới nhất của hãng, bao gồm cụm LED ban ngày tạo hình ngôi sao. Các kích thước tổng thể của xe dự kiến tương tự C-Class động cơ đốt trong, và hãng xe Đức sẽ bán song song cả 2 biến thể.

Mercedes-Benz C-Class thuần điện chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops.

Mercedes-Benz C-Class EQ sẽ dùng chung nền tảng MB.EA tương tự GLC EQ, đồng nghĩa chiếc sedan điện có thể được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh cùng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ công suất sạc tối đa 330 kW.

Mercedes cho biết C-Class thuần điện sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 800 km sau mỗi lần sạc đầy.

Chi tiết về thông số kỹ thuật chưa được tiết lộ. Mercedes chỉ xác nhận C-Class EQ sẽ có tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Về nội thất, chiếc sedan điện có thể được trang bị màn hình Hyperscreen MBUX cỡ lớn kích thước 39,1 inch tương tự GLC EQ, hoặc màn hình Superscreen đơn giản hơn như ở CLA thế hệ mới.