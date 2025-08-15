Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle bản giới hạn 25 chiếc

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle sẽ được ra mắt tại Monterey Car Week 2025 và dành riêng cho 25 khách hàng tại Mỹ.

MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 1

Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục mang đến một siêu phẩm mới - chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle giới hạn 25 chiếc.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 2

Đây là một tác phẩm đến từ MANUFAKTUR Studio, lấy cảm hứng từ cảnh quan vùng duyên hải miền Trung bang California (Mỹ), nổi tiếng với loại cây bách Monterey và bờ biển cát trắng Pebble Beach.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 3

Được phát triển trên nền tảng mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, chiếc xe mang 2 tông màu độc đáo của MANUFAKTUR là xanh Exclusive Mid Ireland Green Metallic và trắng Moonlight White Metallic.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 4

Toàn bộ quá trình sơn được thực hiện thủ công bởi các nghệ nhân tại Sindelfingen (Đức). Đi kèm là bộ mâm Maybach Exclusive Champagne Flute kích thước 21 inch.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 5

Ngoài ra, mẫu sedan đầu bảng này cũng được trang bị các tùy chọn quen thuộc như viền ngoại thất mạ chrome, đèn pha Digital Light, lưới tản nhiệt và cửa ống xả Maybach...
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 6

Nội thất của Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle mang phong cách cổ điển với ghế bọc da Nappa màu nâu Light Brown, ốp gỗ MANUFAKTUR sơn mài đen Piano Black với các họa tiết đường chỉ tương phản.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 7

Tại tựa tay trung tâm là huy hiệu "Edition Emerald Isle 1 of 25" kèm họa tiết monogram Maybach.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 8

Hàng ghế sau Executive Rear Seat Package Plus với cấu hình 2 ghế thương gia độc lập, đi kèm nhiều trang bị như bàn gấp và bộ ly champagne Maybach bằng bạc, ngăn làm mát rượu, đệm chân, máy tính bảng điều khiển các tính năng tiện nghi...
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 9

Trái tim của Mercedes-Maybach S 680 4MATIC vẫn là khối động cơ V12 Biturbo dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 10

Đi kèm là hộp số 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC. Chiếc sedan cỡ lớn này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 11

Hệ thống treo khí nén AIRMATIC kết hợp Adaptive Damping System giúp chiếc xe duy trì sự êm ái vượt trội ngay cả trên những cung đường gồ ghề. Cơ cấu này sử dụng dữ liệu từ các camera đa nhiệm quét địa hình cùng định vị vệ tinh.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 12

Mẫu xe siêu sang này được trang bị gói an toàn chủ động tiên tiến với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống túi khí cho ghế thương gia phía sau...
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 13

Mỗi chiếc xe sẽ đi kèm một hộp quà tặng chế tác thủ công bởi MANUFAKTUR Studio được bọc da Nappa màu nâu Light Brown, bên trong chứa 2 chìa khóa và hộp nước hoa.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 14

Các nghệ nhân cũng sáng tạo nên hương thơm thửa riêng cho phiên bản Emerald Isle với mùi gỗ tuyết tùng, cây bách và muối biển. Bộ phụ kiện này được trang trí bằng hình ảnh "Lone Cypress" (cây bách cô đơn) biểu tượng của Pebble Beach.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 15

Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle được phân phối giới hạn tại Mỹ với số lượng 25 chiếc. Mức giá của phiên bản đặc biệt này không được tiết lộ. Tại Mỹ, mẫu sedan siêu sang này có giá khởi điểm từ 240.500 USD.
MANUFAKTUR, Mercedes-Maybach S 680 4Matic, Pebble Beach, Cay bach, Monterey Car Week, s680, maybach, mercedes, mercedes-maybach anh 16

Trước đó, vào Monterey Car Week 2024, Mercedes-Benz USA đã trình làng phiên bản giới hạn Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow 50 chiếc với mức giá 339.000 USD.

Việt Hà

Ảnh: MBUSA

