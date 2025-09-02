Metro tiếp tục là điểm check-in khiến giới trẻ 'mê mệt' dịp 2/9

Dịp 2/9, TP.HCM rợp sắc đỏ từ lá cờ Tổ quốc đến những đoàn tàu metro hiện đại, tạo nên không khí lễ hội sôi động và niềm tự hào tràn ngập khắp phố phường.

Dịp lễ Quốc khánh, không khí rộn ràng phủ khắp dải đất hình chữ S. Hà Nội rộn ràng chuẩn bị cho các hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày lịch sử, niềm tự hào tràn ngập từng tuyến phố. Ở TP.HCM - đô thị sôi động bậc nhất cả nước - sắc đỏ cũng rợp phố phường. Nhiều gia đình, nhóm bạn tranh thủ dịp nghỉ dạo chơi, háo hức chờ sự kiện văn hóa đặc sắc và màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Xen giữa màu sắc truyền thống là hình ảnh metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) “khoác” áo đỏ rực, hòa quyện tinh thần dân tộc với hơi thở hiện đại. Đó là một TP.HCM thanh bình, vừa quen vừa lạ.

Người trẻ check-in 2/9 tại metro

Metro không chỉ là phương tiện di chuyển. Ở Tokyo, tàu điện ngầm gắn với nhịp sống kỷ luật. Ở London, “The Tube” trở thành biểu tượng văn hóa. Ở Paris, metro còn là ký ức thị giác của hàng triệu du khách. Ở mỗi đô thị lớn, metro chở theo cả tinh thần và bản sắc.

TP.HCM cũng đang viết câu chuyện của riêng mình. Tuyến metro số 1 được xem là công trình giao thông trọng điểm, ghi dấu mốc cho bước chuyển mình hướng đến hiện đại, hội nhập.

Nơi đây vốn đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ bởi nhiều góc hiện đại và ấn tượng. Hình ảnh cổng ga An Phú thiết kế mở thoáng, bãi cỏ xanh mướt ở ga Ba Son nhìn thẳng ra cầu Thủ Thiêm 2 hay mái vòm nhà ga Bến Thành mang nét biểu tượng... “chiếm sóng” mạng xã hội suốt thời gian qua.

Dịp Quốc khánh năm nay, các nhà ga trung tâm như Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Thảo Điền... càng thêm rực rỡ khi trang trí cờ đỏ sao vàng khắp nơi. Nhiều gia đình, bạn trẻ đổ về trải nghiệm và chụp ảnh check-in.

Điểm nhấn là những đoàn tàu khoác “tấm áo mới” mang màu cờ Tổ quốc, tạo nên diện mạo khác biệt vừa rực rỡ, đầy sức sống. Từng chuyến tàu lướt qua nhà ga, nổi bật giữa nhịp sống sôi động của thành phố, thu hút người dân, du khách ghé check-in, lưu lại kỷ niệm.

Thanh Tùng (Bình Thạnh) chia sẻ: “Mình đã lưu hết tips chụp ảnh trên mạng xã hội, như chọn góc cầu thang nào đẹp, tạo dáng ở bãi cỏ ga Ba Son ra sao. Ban đầu chỉ định di chuyển bằng metro đến điểm hẹn nhưng bất ngờ là tàu cũng được phủ cờ đỏ đẹp mắt nên 'locket' ngay khoe bạn bè. Đi metro giờ vừa tiện, vừa có kỷ niệm đáng nhớ đúng dịp Quốc khánh”.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Cùng cảm xúc ấy, Bảo Châu (Thủ Đức) cũng bất ngờ với sự xuất hiện của đoàn tàu có gam đỏ bắt mắt, cả nhóm nhanh chóng lưu lại hình ảnh. “Từ khi xuất hiện, metro đã trở thành biểu tượng hiện đại, hội nhập của TP.HCM. Nay lại được trang trí đẹp mắt đúng dịp Quốc khánh, thì càng xứng đáng để lưu lại như một kỷ niệm tự hào”, Châu chia sẻ.

Ngọc Minh (Thủ Đức) cho biết năm nay cả nước kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, như 50 năm thống nhất đất nước (30/4-1/5), 80 năm Quốc khánh (2/9), tinh thần yêu nước trong giới trẻ càng cao. Nữ du khách hào hứng: “Bạn bè tôi ai cũng háo hức khoác lên áo, mũ, dán sticker cờ đỏ sao vàng. Giờ bắt gặp thêm đoàn tàu metro đỏ rực chạy giữa thành phố, cảm giác như tinh thần ấy đang lan tỏa khắp nơi”.

Không chỉ có metro, những ngày này, người dân và du khách dễ dàng bắt gặp không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc gia đình đưa con nhỏ đi chơi, nhóm bạn trẻ vẫy cờ check-in trong niềm vui; từng con đường, ngõ hẻm, quán cà phê rợp cờ hoa đều hòa chung sắc đỏ đặc trưng.

Vợ chồng anh Tuấn - chị Hạnh (An Giang) tranh thủ kỳ nghỉ ngắn ngày để đưa con đến TP.HCM du lịch. “Dịp này TP.HCM không quá đông đúc nhưng vẫn rất tất bật, rộn ràng. Chúng tôi đã đưa con đi chơi chợ Bến Thành, dự định xem pháo hoa đêm 2/9. Với chúng tôi, đó là kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời cũng là dịp để con hiểu thêm về ý nghĩa ngày Quốc khánh,” anh Tuấn chia sẻ.

Từ các nhà ga metro, tuyến đường trung tâm Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai đến Phạm Văn Đồng… đâu đâu cũng thấy cờ hoa và bảng hiệu trang trí rực rỡ.

Không gian quen thuộc khoác lên diện mạo mới mẻ, vừa gắn liền truyền thống, vừa toát lên hơi thở của một đô thị trẻ đang vươn mình hội nhập. TP.HCM cũng trở nên mới mẻ, hứng khởi, hòa cùng tinh thần kỷ niệm 80 năm lịch sử ở Hà Nội, tạo hiệu ứng gắn kết và lan tỏa niềm tự hào khắp cả nước.

Ở mỗi góc phố, mỗi khung hình, người dân dễ dàng bắt gặp nụ cười, lá cờ, tiếng hát, cùng nhau hòa vào dòng chảy đại lễ. Không chỉ là trang trí, đó còn là cách cộng đồng gửi gắm tinh thần đoàn kết trong ngày trọng đại.