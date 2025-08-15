Metro TP.HCM lên tiếng vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái trên tàu

Đại diện đơn vị vận hành metro TP.HCM xác nhận sự việc xảy ra ngày 14/8. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ của ga Bến Thành đã phối hợp can thiệp kịp thời.

Người đàn ông bị tố có hành động sàm sỡ cô gái trên tuyến metro số 1. Ảnh: Tiêu Lạc/Facebook.

Chiều 14/8, trên tuyến metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP.HCM) xảy ra vụ một người đàn ông khoảng 35 tuổi có hành động sàm sợ cô gái ngồi bên cạnh.

Ngay khi người đàn ông có hành động quấy rối, cô gái lập tức phản ứng song anh ta không dừng lại. Cô gái sau đó đã có hành động quyết liệt hơn để chống trả.

Khi tàu dừng lại, người đàn ông bỏ chạy vào nhà vệ sinh nam ở ga tàu để trốn nhưng đã bị công an và bảo vệ ga tàu đến khống chế.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1 - đơn vị vận hành) xác nhận với Tri Thức - Znews sự việc xảy ra ngày 14/8. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại ga Bến Thành và bảo vệ của ga đã phối hợp can thiệp kịp thời.

"Trước nay chúng tôi cũng luôn phối hợp với Công an TP.HCM để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại ga metro, đảm bảo an toàn cho hành khách", người đại diện cho biết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, công an phường Bến Thành cho biết đang xử lý vụ việc cô gái tố bị người đàn ông sàm sỡ trên tàu metro số 1.

Câu chuyện sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Thông qua lời kể của một người, cho biết đã chứng kiến vụ việc, đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này có hành vi sàm sỡ trên tàu điện.

"Gặp lại kẻ hồi trước sàm sỡ mình trên metro nhưng lần này nó làm với bạn nữ khác. Thủ thuật vẫn như cũ, giấu tay dưới cặp và áo khoác rồi luồn vô đùi người ta để sờ, làm với tôi cũng y chang", người đăng cho biết.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận sau thời gian ngắn. Nhiều người mong chờ kết quả xử lý vụ việc.