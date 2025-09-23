MG ra mắt bán tải đấu Toyota Hilux, Ford Ranger

Mẫu bán tải mới của MG có thiết kế hầm hố, được phát triển từ mẫu xe Terron 9 tại quê nhà.

G chính thức lấn sân vào phân khúc bán tải tại Australia với mẫu MGU9, phát triển từ Maxus/LDV Terron 9 nhưng được tinh chỉnh để hợp thị hiếu người dùng tại quốc gia này.

Kích thước MGU9 nhỉnh hơn Ford Ranger, dài 5.500 mm và trục cơ sở 3.300 mm.

Xe giữ nguyên khung gầm rời và phần lớn thiết kế từ “người anh em” Trung Quốc, nhưng thay đổi ở mặt ca-lăng lớn mạ chrome, logo MG nổi bật, cản trước mới và cửa thùng sau thông minh có thể biến thành ghế kèm chỗ để cốc

Ở bản cao cấp Explore Pro, MGU9 còn có hệ thống Smart Hatch cho phép gập hàng ghế sau và hạ kính sau để mở rộng.

Khoang lái có cần số lấy cảm hứng từ máy bay, cùng màn hình kép 12,3 inch. Bản Explore Pro bổ sung ghế trước massage, JBL 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và nội thất da kèm trần bọc da lộn.

Thiết kế ngoại thất và các trang bị nội thất trên mẫu bán tải mới của MG. Ảnh: MG.

MG nhấn mạnh xe được phát triển riêng cho thị trường Australia với hệ thống treo sau đa liên kết thay vì lá nhíp, hứa hẹn êm ái hơn. Động cơ diesel 2.5L 4 xy-lanh tăng áp cho 215 mã lực, mô-men xoắn 520 Nm, đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh BorgWarner. Xe có trọng tải khoảng 770-870 kg.

Giá bán của mẫu bán tải này tại Australia từ 34.900 USD đến 40.200 USD , cao hơn chút so với LDV Terron 9. MGU9 sẽ cạnh tranh với Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Kia Tasman và cả BYD Shark 6. Mẫu xe dự kiến giao cho khách từ cuối năm 2025.