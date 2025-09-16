MG tiếp tục gặp rắc rối với chuẩn an toàn NCAP

Mẫu hatchback cỡ nhỏ MG3 gặp sự cố khóa ghế hy hữu trong thử nghiệm Euro NCAP nhưng vẫn giữ xếp hạng an toàn 4 sao, làm dấy lên tranh cãi về cách chấm điểm hiện nay.

Chương trình Đánh giá Xe mới châu Âu (Euro NCAP) vừa công bố loạt thử nghiệm mới, trong đó chiếc hatchback MG3 đã gây tranh cãi dữ dội khi gặp sự cố nghiêm trọng với cơ cấu khóa ghế.

Hãng xe Trung Quốc MG tiếp tục gặp vấn đề trong quá trình thử nghiệm an toàn NCAP. Sự cố bung khóa ghế trên chiếc MG3 là trường hợp đầu tiên được Euro NCAP ghi nhận kể từ năm 1997.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi Euro NCAP bắt đầu thử nghiệm vào năm 1997, xảy ra hiện tượng khóa ghế bị bung trong va chạm. Trong bài kiểm tra va chạm lệch trục phía trước, ghế lái của MG3 bất ngờ xoay ngang do khóa ghế bị hỏng.

Mặc dù khoang hành khách vẫn giữ được độ ổn định cấu trúc, nhưng chuyển động bất thường này làm gia tăng nguy cơ chấn thương, đặc biệt là phần chân dưới của tài xế bị đánh giá "kém" (Poor) về khả năng bảo vệ. Tình hình càng tệ hơn khi đầu của hình nộm va chạm xuyên qua túi khí, đập vào vô lăng, khiến mức bảo vệ đầu chỉ được xếp loại "đạt yêu cầu" (Adequate).

Việc khóa ghế bị bung khiến toàn bộ cơ cấu ghế ngồi xoay ngang, làm tăng nguy cơ tổn thương phần chân dưới của người lái. Thậm chí, đầu của hình nộm còn đâm xuyên qua túi khí và mắc kẹt vào vô lăng.

Euro NCAP nhấn mạnh rằng những hỏng hóc nhỏ của linh kiện có thể nhanh chóng cộng hưởng làm tăng mức độ nguy hiểm, đặc biệt trên các mẫu xe cỡ nhỏ vốn có ít không gian để hấp thụ xung lực. MG cho rằng sự cố bắt nguồn từ việc ghế chưa được chốt đúng vị trí, song Euro NCAP khẳng định linh kiện đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước thử nghiệm.

Tập đoàn mẹ SAIC xác nhận sẽ trang bị cơ cấu khóa ghế mới cho MG3 từ tháng 8/2025 và cải tiến túi khí người lái từ tháng 10. Euro NCAP cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lại, đồng thời gửi kết quả lên cơ quan cấp phép xe châu Âu để xem xét khả năng ban hành lệnh triệu hồi.

Thang điểm mà Euro NCAP dành cho mẫu MG3 này bao gồm 74% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 73% bảo vệ trẻ em, 81% bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương và 69% ở hạng mục hỗ trợ an toàn.

Dù gặp lỗi an toàn nghiêm trọng, MG3 vẫn giữ được xếp hạng 4 sao do khung chấm điểm hiện tại của Euro NCAP chưa có cơ chế trừ điểm riêng cho sự cố linh kiện. Mẫu xe này đạt 74% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 73% bảo vệ trẻ em, 81% bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương và 69% ở hạng mục hỗ trợ an toàn. Những điểm số này phản ánh sự cải thiện của hệ thống hỗ trợ lái, sau khi MG3 từng bị ANCAP đánh giá thấp trong năm trước.

Trước kết quả gây tranh cãi, Euro NCAP cho biết sẽ điều chỉnh quy trình đánh giá, bổ sung hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với những lỗi ở bộ phận an toàn trọng yếu. Ông Aled Williams, Giám đốc Chương trình của Euro NCAP, nhận định: "Thật đáng lo ngại khi một chiếc xe bán ra năm 2025 lại tồn tại điểm yếu cơ bản ở khóa ghế, vốn là thành phần cốt lõi trong hệ thống bảo vệ hành khách. Lỗi này đã được báo cáo tới cơ quan cấp phép, nơi sẽ cân nhắc có nên triệu hồi xe hay không. Chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng cân nhắc các lựa chọn thay thế an toàn hơn".

Do gặp những sự cố chưa từng được ghi nhận, MG3 vẫn có đánh giá an toàn 4 sao từ Euro NCAP. Giám đốc chương trình đánh giá an toàn này cho biết sẽ cập nhật lại thang điểm cho những lần đánh giá sau.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Euro NCAP sẽ cập nhật giao thức và thang điểm để phản ánh bất kỳ lỗi an toàn nào, ngay cả khi tổng thể xe vẫn đạt thành tích tốt. "Vai trò của chúng tôi là góp phần làm cho đường phố an toàn hơn, và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy việc cải thiện tiêu chuẩn an toàn của ôtô để đạt mục tiêu đó".

MG3 thế hệ thứ hai được giới thiệu từ đầu năm 2024, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu và trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc công suất 194 mã lực. Tại châu Âu, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Hybrid, đồng thời đối đầu với các hatchback cỡ nhỏ như Renault Clio, Mitsubishi Colt, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, Hyundai i20, VW Polo, Skoda Fabia và Seat Ibiza.

Vào năm 2023, MG5 đã gây xôn xao khi nhận về 0 sao theo chuẩn ANCAP tại Australia và New Zealand do thiếu hàng loạt hệ thống hỗ trợ chủ động cùng khả năng bảo vệ hành khách kém.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên MG vướng vào tranh cãi về an toàn. Năm 2023, mẫu sedan MG5 từng bị ANCAP tại Australia và New Zealand chấm 0 sao do thiếu hàng loạt hệ thống hỗ trợ chủ động cùng khả năng bảo vệ hành khách kém. Vụ việc đó, cộng với sự cố của MG3 tại Euro NCAP lần này, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về mức độ cam kết của thương hiệu trong việc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đồng đều giữa các thị trường.