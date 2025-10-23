Mì Quảng bà Dinh trứ danh Đà Nẵng, một ngày bán cả trăm đơn qua app

Không mặt tiền phố lớn cũng chẳng biển quảng cáo cầu kỳ, mì Quảng bà Dinh với hương vị trứ danh vẫn trở thành một trong những biểu tượng của ẩm thực Đà Nẵng suốt nhiều năm qua.

Sẽ là thiếu sót lớn với các tín đồ du lịch nếu có dịp ghé thăm thành phố Đà Nẵng mà bỏ qua món mì Quảng độc đáo. Giữa hàng loạt quán ăn từ chợ ra phố, có một cái tên nổi lên như điểm đến ẩm thực “quốc dân” cho cả người dân địa phương và khách du lịch trong lẫn ngoài nước - mì Quảng bà Dinh.

Hương vị trứ danh qua nhiều thập kỷ

Nếu chợ Cồn gắn liền hình ảnh tấp nập kẻ vào, người ra mỗi sáng sớm, thì con phố Đào Duy Từ nằm đối diện lại mang một cảm giác yên bình đến lạ. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, căn nhà số 42 nằm cuối đường lại là nơi bất kỳ du khách nào đến Đà Nẵng cũng nên ghé qua một lần.

Quán mì Quảng bà Dinh nằm cuối đường Đào Duy Từ.

“Kỷ niệm thì có nhiều, nhưng trân quý nhất vẫn là những vị khách từ phương xa tới, ăn và nhớ rồi quay lại với mình. Có một vị khách nước ngoài làm tôi đặc biệt ấn tượng. Cứ sang Việt Nam là anh ấy tới Đà Nẵng để ghé quán, còn để lại bình luận rất tâm đắc”, anh Bùi Công Quang, con trai thứ của bà Dinh, chia sẻ.

Không gian quán mang đậm nét mộc mạc, đúng chất truyền thống gia đình miền Trung với những bộ bàn ghế đơn sơ được sắp xếp gọn gàng. Quán chỉ bán khoảng 8 tiếng mỗi ngày, nhưng bầu không khí luôn rộn ràng bởi sự tấp nập của thực khách ra vào cùng nhân viên quán, vốn là con cháu bà Dinh, như một cách “thắp lửa” cho sự ấm cúng vốn có.

“Quán tính đến nay đã được 3 đời rồi. Đầu tiên là mẹ của bà, sau đó đến chị em bà rồi giờ là các anh (con trai bà Dinh - PV)”, bà Dinh kể.

Mì Quảng bà Dinh nức tiếng Đà Nẵng nhờ nước dùng được nấu kỹ, có độ béo nhẹ từ đậu phộng rang cùng vị ngọt thanh của xương hầm; “topping” gồm gà, tôm, thịt heo... được chế biến đậm đà; sợi mì dai vừa phải, được cắt thủ công bằng tay; rau sống tươi sạch sẽ ăn kèm bánh tráng nướng giòn rụm...

Quán mang đến không gian ấm cúng, giản dị cùng hương vị gia truyền 3 đời. Ảnh: Nothingtoeat.

Anh Quang cho biết thêm: “Bà tôi là người sáng tạo nên hương vị nước dùng này, nhưng hồi đó bán bún chứ không phải mì Quảng. Khoảng những năm 2000, mẹ tôi thay bà và kết hợp bán cả bún lẫn mì. Đến khi thay mẹ, tôi định hướng phát triển quán chỉ bán một món mì. Tuy có cải tiến và thay đổi dần, mì Quảng bà Dinh vẫn giữ hương vị gia truyền từ thế hệ trước”.

Đơn GrabFood chiếm 30% doanh thu mỗi ngày

Mì Quảng bà Dinh còn được biết đến với cái tên mì Quảng “kho đạn” vì nằm gần một kho đạn cũ ở thành phố Đà Nẵng. Thực tế, cái tên “bà Dinh” chỉ mới được đặt lên biển từ năm 2017. Trước đó, gia đình bà bán hàng ở dọc đường và chỉ đặt một tấm biển ghi “mì Quảng”, còn “bà Dinh” là từ thực khách truyền miệng mà ra.

Mì Quảng bà Dinh định vị thương hiệu và bắt đầu hợp tác với GrabFood.

Anh Quang, sau khi nghỉ việc ở công ty để về cùng mẹ và anh trai phát triển quán, đã quyết định cho ra đời thương hiệu mì Quảng bà Dinh. Anh về tiếp quản công việc gia đình đúng thời điểm các ứng dụng đặt đồ ăn “đổ bộ” và phát triển mạnh ở thị trường Việt Nam. Sẵn có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin trước đó, anh coi việc hợp tác với các nền tảng đặt đồ ăn là một hướng phát triển tiềm năng. Nhắc đến GrabFood, bà Dinh quay sang nhìn người con trai, cười và tự hào nói: “Quang làm hết đấy”.

Doanh thu từ GrabFood chiếm khoảng 1/3 tổng doanh số của quán mỗi ngày.

“Tính đến nay, mì Quảng bà Dinh gắn bó với GrabFood cũng khoảng 7-8 năm rồi. Tôi đẩy mạnh hợp tác ứng dụng này vì nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là bài toán kinh tế với thỏa thuận hợp lý giữa đôi bên. Tiếp đến là đội ngũ tài xế đông đảo. Bởi lẽ, nếu lượng tài xế ít mà đơn nhiều, khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu và món ăn mất đi vị ngon”, anh Quang cho biết.

Ứng dụng GrabMerchant dành cho đối tác nhà hàng cũng được chủ quán mì Quảng bà Dinh đánh giá thân thiện. Anh Quang dễ dàng thiết lập giá cả cho từng món ăn, đồng thời cân nhắc chạy các chương trình ưu đãi, quảng cáo hợp lý. Cũng nhờ ứng dụng này, anh có thể thử qua một vài tính năng có công nghệ AI để làm quen và tối ưu dần.

Con trai thứ của bà Dinh nói thêm: “Tính trên tổng số lượng đơn bán ra mỗi ngày, đơn GrabFood phải chiếm đến 1/3 (tương đương khoảng 30%). So với hình thức bán cho khách đến ăn tại quán, việc ‘lên app’ vừa tiện cho khách ở xa, vừa tăng trưởng doanh thu đáng kể cho quán. Nói không ngoa thì cũng nhờ quán phát triển như hiện tại mà cuộc sống gia đình đỡ vất vả về kinh tế. Cá nhân tôi cũng được ở gần gia đình. Mọi người quây quần về đây cùng nhau làm quán, ổn định hơn nhiều công việc bên ngoài”.

Bà Dinh cùng 2 con trai bên kỷ niệm chương “Hương vị trứ danh” của giải thưởng “Quán ‘trứ danh’ Đà Nẵng”.

Năm 2025 còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ hơn với anh và gia đình, khi quán được vinh danh tại giải thưởng “Quán ‘trứ danh’ Đà Nẵng” ở hạng mục “Hương vị trứ danh”. Đây là giải thưởng do Grab Việt Nam cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhằm vinh danh gần 70 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu của thành phố.

Song hành cùng danh hiệu “Quán ‘trứ danh’ Đà Nẵng”, mì Quảng bà Dinh cùng nhiều “di sản sống” khác của thành phố đáng sống nhất Việt Nam cũng góp mặt trong bộ sưu tập “Quán trứ danh” trên nền tảng GrabFood. Hơn cả sự ghi nhận, đây là 2 trong số nhiều sáng kiến của Grab nhằm thúc đẩy du lịch Việt Nam, thông qua việc quảng bá ẩm thực địa phương đến du khách trong và ngoài nước.