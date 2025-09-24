Miễn chấp hành án tù cho người chồng 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định miễn chấp hành án tù đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt, người bị kết án 3 năm tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 24/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định miễn chấp hành án tù đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Vợ chồng Kiệt cùng đứa con nhỏ.

Kiệt trước đó bị kết án 3 năm tù vì "quan hệ" với vợ khi vợ chưa tròn 16 tuổi. Hiện các thủ tục liên quan đang được Tòa án Nhân dân tỉnh hoàn thiện theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề nghị miễn chấp hành án tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Xác minh của đoàn công tác của Vụ 7 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho thấy, điều kiện cuộc sống thực tế hiện tại của gia đình Kiệt rất khó khăn. Chính quyền địa phương xác nhận, vợ chồng anh Kiệt và chị Thoa sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng chăm lo cho các con.

Gia đình Kiệt thuê trọ tại địa phương được 2-3 năm nhưng vì điều kiện kinh tế rất khó khăn nên chủ nhà cho ở nhờ, không lấy tiền. Kiệt cũng là lao động duy nhất trong gia đình đi làm nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và hai con nhỏ. Việc Kiệt bị kết án và buộc phải chấp hành hình phạt tù sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội.

Từ kết quả xác minh, thấy rằng Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật, hiện nay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, do vậy, Kiệt đủ điều kiện được xem xét miễn chấp hành án phạt tù.

Theo hồ sơ, đầu năm 2021, Kiệt gặp và quen với Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 8/3/2006, ở cùng phường Ninh Hòa). Đến tháng 3/2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi rồi ở lại ngủ, hai người quan hệ tình dục. Trong hai tháng 3 và 4/2021, hai người có 3 lần "làm chuyện ấy" tại nhà Kiệt. Tháng 4/2021, Thoa biết có thai nên đã đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng, được gia đình đồng ý.

Đến tháng 1/2022, Thoa sinh con gái, 3 tháng sau Kiệt và Thoa đã đến đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 6/2024, Thoa sinh con thứ hai. Ngày 24/7/2024, khi Thoa đi đăng ký khai sinh cho con thì bị công an phát hiện đã sinh con đầu khi chưa đủ 16 tuổi, nên đã chuyển nguồn tin tội phạm cho cơ quan điều tra. Sau đó Kiệt bị khởi tố, truy tố tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tháng 3, Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Hòa (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Ninh Hòa xác định Kiệt phạm tội như truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù. Đến phiên tòa phúc thẩm vào tháng 7, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiệt 3 năm tù.