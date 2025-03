'Miễn mặt cô ấy không to hơn mặt tôi' - tiêu chí hẹn hò kỳ lạ ở xứ Hàn

Thí sinh tham gia chương trình hẹn hò Hàn Quốc gây tranh cãi vì tuyên bố sợ những cô gái có khuôn mặt lớn hơn mình. Một người khác lại nói không thích người có “môi mỏng keo kiệt”.

Song Hae-na, MC chương trình, bất ngờ khi nghe lời nhận xét tiêu cực về nữ giới có khuôn mặt to. Ảnh: I Am Solo/SBS.

Gần đây, chương trình I Am Solo (tạm dịch: Tôi độc thân) của đài ENA và SBS Plus tổ chức đã giới thiệu dàn thí sinh của mùa 25. Trong cuộc phỏng vấn trước chương trình, khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, thí sinh tên Kwang-soo đáp: “Miễn là mặt cô ấy không to hơn mặt tôi. Nếu không thì trông hơi đáng sợ”.

Câu nói của Kwang-soo nhanh chóng gây tranh cãi. Song Hae-na, MC chương trình, cũng tỏ ra bất ngờ và phải hỏi lại: “Mặt to thì đáng sợ lắm sao?”.

Câu nói của Kwang-soo bị chỉ trích nhưng cũng phần nào phản ánh tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ ở Hàn Quốc: ưa chuộng khuôn mặt nhỏ. Ở xứ sở kim chi, những câu nói như "Mặt bạn nhỏ quá", "Mặt nhỏ chỉ bằng cái nắm tay"... thường là một lời khen về ngoại hình.

Ở chương trình hẹn hò Couple Palace 2 (tạm dịch: Cung điện cặp đôi 2) của Mnet, một thí sinh nữ cũng gây tranh cãi khi tuyên bố cô không thích người đàn ông có “đôi môi mỏng keo kiệt” và nhấn mạnh đây là tiêu chí chọn bạn đời.

Nam thí sinh khác thì nói: “Tôi không thích những người có răng khểnh. Theo kinh nghiệm của tôi, những người như vậy thường có tính cách không tốt”. Ban tổ chức phải chèn dòng chữ “Đây là ý kiến cá nhân của thí sinh” để tránh rắc rối.

Kwang-soo bị chỉ trích sau câu nói: "Nếu khuôn mặt lớn hơn tôi, thì hơi đáng sợ...". Ảnh: I Am Solo/SBS.

Khi đoạn video của thí sinh nam liệt kê những đặc điểm anh ta không thích được đăng lên YouTube, nhiều cư dân mạng phản ứng gay gắt với những bình luận như: "Nhìn lại chính mình trước đi" hay "Anh tưởng mình đẹp lắm à?".

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có người bênh vực các thí sinh. Họ cho rằng việc nhắc đến đặc điểm ngoại hình trong một chương trình tìm người yêu là không thể tránh khỏi. Người tìm bạn đời có quyền tự do chia sẻ sở thích cá nhân với đội ngũ sản xuất.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu phát ngôn này có nên được lên sóng? Khán giả có đặc điểm ngoại hình bị chê bai, ví dụ như mặt lớn hay môi mỏng, có thể thấy xúc phạm, tự ti về ngoại hình. Dù chương trình đã nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân, tác động tiêu cực của lời nói cũng không thể tránh khỏi.

The Korea Times nhận xét nhà sản xuất chương trình phải cân nhắc có nên hay không khi để những câu nói miệt thị ngoại hình xuất hiện trên chương trình hẹn hò. Dù tính chân thật là yếu tố quan trọng của truyền hình thực tế, phát ngôn gây thù ghét không cần thiết có thể ảnh hưởng xấu đến khán giả.