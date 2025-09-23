Miếng dán kỳ lạ khắp cơ thể VĐV chạy bộ Nhật Bản khiến thế giới tò mò

Những miếng dán titan màu be trên mặt và cơ thể VĐV Nhật Bản tại giải điền kinh thế giới gây tranh cãi: bí quyết tăng sức bền hay chỉ là hiệu ứng giả dược?

Vận động viên Mebuki Suzuki của Nhật Bản đang thi đấu với vận động viên Oscar Chelimo của Uganda trong trận chung kết chạy 10.000 m nam tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo vào ngày 14/9. Ảnh: Reuters.

Giải vô địch điền kinh thế giới vừa khép lại tại Tokyo đã mang đến không ít bất ngờ và kịch tính. Nhưng với một số khán giả, điều gây tò mò nhất lại chính là những miếng dán kỳ lạ trên mặt và cơ thể của các VĐV chạy đường dài Nhật Bản, theo The Japan Times.

“Có link sản phẩm không vậy?”, một người dùng mạng xã hội bình luận. Nhiều người khác cũng nêu thắc mắc: “Tôi tưởng đó là miếng dán nicotine”, “Tôi tưởng anh ấy che vết hickey”, “Trông ngầu phết”, “Bệnh tiểu đường à?”, “Dấu giác hơi?”, “Khoa học hay lừa đảo?”, “Có hợp lệ không?”...

Những miếng dán màu be này chứa các hạt siêu nhỏ bằng titan hoặc nam châm ferrite vĩnh cửu, vốn rất phổ biến ở Nhật Bản. Chúng được quảng bá là giúp cải thiện tuần hoàn, giảm cứng cơ và hỗ trợ người vận động hít thở dễ dàng hơn nhờ kích thích lưu thông máu.

Các thương hiệu như Phiten (Kyoto) và Colan Totte (Osaka) nổi tiếng với loại miếng dán trị liệu này, được nhiều VĐV hàng đầu Nhật Bản tin dùng. Phiten gọi sản phẩm của mình là Power Tape, còn Colan Totte bán dưới tên NS Magneban.

Chúng được bán trực tuyến và cả ở các cửa hàng 100 yen ( 0,7 USD ) với gói dùng thử.

Theo trang web Phiten, miếng dán thường được sử dụng ở vai, thắt lưng và đầu gối, nhưng cũng có thể dán ở thái dương cho “những khoảnh khắc thể thao đòi hỏi quyết định trong tích tắc, sự tập trung sắc bén và tinh thần vững vàng”. Chúng được khuyến nghị cho VĐV điền kinh, bóng đá, golf, cầu lông và tennis.

Suzuki Mebuki, VĐV Nhật Bản về đích thứ 20 ở nội dung 10.000 m nam ngày 14/9, khẳng định anh rất tin tưởng miếng dán Phiten và luôn sử dụng - dán quanh cổ và xương đòn - khi ra mắt tại giải thế giới ở Sân vận động Quốc gia.

“Tôi bắt đầu dùng Power Tape từ khi vào đại học vì đội của chúng tôi được Phiten tài trợ”, Suzuki, hiện là thành viên đội chạy đường dài của Toyota, chia sẻ.

“Tôi dán khắp người, chủ yếu ở cổ và lưng. Chúng giúp tôi thở dễ dàng hơn và giảm căng thẳng phần thân trên, nhờ đó tôi chạy thoải mái, sải chân mượt mà hơn”.

Dù nhiều VĐV, kể cả các tuyển thủ Olympic và vận động viên giải Ekiden Hakone, tin rằng miếng dán mang lại lợi thế, nhưng không phải ai cũng đồng tình. Một số bác sĩ và nhà khoa học cho rằng chưa có đủ bằng chứng chứng minh tác dụng mà các hãng quảng cáo.

Phiten khẳng định sản phẩm của mình - bao gồm cả dây chuyền bện từng gây sốt ở MLB những năm 2000 - được thiết kế để ổn định tín hiệu điện mà hệ thần kinh dùng để điều khiển cơ thể.

“Các nghiên cứu của Phiten về công nghệ aqua titanium gợi ý rằng có thể giảm căng thẳng và giãn cơ, nhưng vì chủ yếu do công ty tiến hành và ít được xác minh độc lập, nên chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng”, ông Shingo Nakura, cựu nghiên cứu viên tại Khoa Tâm thần kinh, Đại học Keio, cho biết.

“Lợi ích mà VĐV cảm nhận khi dùng Power Tape có thể chỉ đến từ chính hành động dán miếng dán. Việc nhấc nhẹ da có thể giúp tăng tuần hoàn, bình thường hóa chức năng cơ và hỗ trợ phục hồi - tương tự hiệu ứng của băng dán cơ - kết hợp cùng hiệu ứng giả dược”.

Ông Nakura giải thích thêm rằng titan, thành phần chính của sản phẩm Phiten, không nằm trong danh sách chất cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), nên hoàn toàn hợp lệ. Vì thiếu bằng chứng khoa học để xem là chất cấm, ông cho rằng nhiều lợi ích VĐV cảm nhận được có khả năng đến từ hiệu ứng giả dược.

Tuy về mặt sinh lý học, những miếng dán này chưa được khoa học chứng minh, nhưng không có nghĩa là chúng vô ích.

“Hiệu ứng giả dược có thể được xem là lợi ích ảo, nhưng cũng có thể là công cụ kết nối tâm trí và cơ thể. Với những ai coi trọng yếu tố tâm lý, miếng dán Phiten có thể đáng thử. Còn nếu chi phí hoặc tính chắc chắn khoa học quan trọng hơn, băng dán cơ giá rẻ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn”, Nakura nói.