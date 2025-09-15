Miss Grand Vietnam 2025 'cuồng' du lịch Phú Yên, Đà Lạt

Tối ngày 14/9, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh. Nguyễn Thị Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk, xuất sắc giành vương miện. Người đẹp sinh năm 2004 ghi điểm với ngoại hình sáng, màn ứng xử trôi chảy và thành tích học tập ấn tượng. Hình ảnh du lịch đời thường của cô nàng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 hiện theo học thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Hai tháng trước đêm chung kết, Yến Nhi đăng tải loạt ảnh check-in tại Đại nội Huế vào ngày 4/7. Người đẹp cho biết đây là lần đầu cô đến thăm TP Huế , chiếc áo dài trắng truyền thống và nón lá được lựa chọn để thích hợp với bối cảnh trang nghiêm của di tích lịch sử. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Tháng 2, Yến Nhi nghỉ dưỡng tại resort Đồi Thơm thuộc phường Tuy Hòa (địa phận tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Cô nàng diện trang phục len dệt trắng, cài hoa lên tóc và liên tục tạo dáng tại vườn sao nhái vàng trong khuôn viên resort. Thời điểm nàng hậu check-in, khu vườn "hoa vàng trên cỏ xanh" này cũng là điểm tham quan "hot" nhất tại phường Tuy Hòa, mỗi ngày có hàng trăm du khách tìm đến chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 thường chọn những bộ trang phục đơn giản, năng động đúng lứa tuổi trong những chuyến du lịch. Lần hiếm hoi cô diện váy cúp ngực trắng dáng dài, đeo đầy đủ phụ kiện là khi dạo biển Phan Thiết (địa phận tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) vào tháng 7/2024. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Yến Nhi có thể du lịch Phú Yên (cũ) nhiều lần trong năm. Tháng 2/2024, cô tiếp tục check-in tại cung đường Đèo Cả - Mũi Điện dài khoảng 12 km, ranh giới giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là cung đường ven biển đẹp nhất xứ hoa vàng cỏ xanh với những khúc cua uốn lượn ngoạn mục, một bên biển xanh mênh mông, một bên núi đá hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Ở phần thi ứng xứ top 5 trong đêm chung kết, Yến Nhi trả lời sắc bén: "Là một sinh viên ngành du lịch, tôi tin rằng những đóng góp của mình sẽ thể hiện ở 3 hành động. Đầu tiên, tôi sẽ là người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa văn hóa, lịch sử đến bạn bè quốc tế. Thứ 2, tôi sẽ ứng dụng chuyển đổi số, đưa văn hóa, du lịch đến với du khách nước ngoài. Cuối cùng, trong tương lai, tôi hy vọng trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối giữa thế giới và Việt Nam, bằng bản lĩnh của mình". Trong ảnh, nàng hậu check-in tại Thiền viện Trúc Lâm (Phú Yên). Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Nàng hậu sinh năm 2004 đón Tết Nguyên đán 2024 trong thời tiết se lạnh tại quảng trường Lâm Viên thuộc TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc ở TP Đà Lạt, Yến Nhi cho biết cô cùng gia đình đều yêu thích nơi đây vì không khí dễ chịu, nhiều món ăn ngon. Những bức ảnh trong chuyến du lịch này đều do chính tay mẹ của nàng hậu ghi lại. Trong một bình luận, cô nói rằng đây là album ảnh du lịch đáng yêu nhất trong đời. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Yến Nhi tương đối kín tiếng. Trước khi đăng quang, trang cá nhân chỉ đăng tải hình ảnh trong những chuyến du lịch. Một số địa điểm yêu thích như Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Yên (cũ)... cô thường ghé thăm nhiều lần. Tháng 12/2023, người đẹp cùng bạn bè đón hoàng hôn tại một quán cà phê ven biển thuộc phường Vũng Tàu (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Tháng 8/2023, cô quay lại xứ Nẫu, chủ yếu dạo biển và hóng gió tại quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Yến Nhi thả dáng gợi cảm với trang phục ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) ngày 17/5/2023. Ảnh: Nguyễn Thị Yến Nhi.

