Mitsubishi Destinator lộ ảnh lái thử ở Việt Nam, cận kề ngày ra mắt

  • Chủ nhật, 24/8/2025 17:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau chưa đầy một tháng ra mắt tại Indonesia, chiếc SUV cỡ D mới của Mitsubishi đã xuất hiện ở Việt Nam, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sắp tới.

Chiếc Destinator vừa bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Đây là mẫu SUV cỡ C được thương hiệu Nhật lên kế hoạch ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay. Trước đó, Destinator cũng đã mở bán tại Indonesia vào cuối tháng 7.

Mitsubishi Destinator có kích thước 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, trục cơ sở dài 2.815 mm.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy mẫu xe xuất hiện trên đường phố không có sự khác biệt với chiếc ra mắt ở Indonesia. Destinator được giữ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới. Đầu xe nổi bật với cụm đèn trước LED với đèn viền ban ngày dạng chữ T, kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt tổ ong.

Mitsubishi Destinator anh 1Mitsubishi Destinator anh 2

Chiếc Destinator bị bắt gặp khi đang lái thử tại thành phố Tây Ninh.

Đuôi xe xuất hiện cụm đèn hậu T-Shaped trên bản concept. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến, thiết kế này khiến Destinator trông khá "cụt" khi nhìn từ phía sau, đánh mất vẻ bệ vệ của mặt ca lăng.

Hiện chưa rõ bản ra mắt ở Việt Nam sẽ sử dụng cấu hình động cơ nào. Tại Indonesia, xe sở hữu máy xăng 4 xy-lanh 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 163 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Destinator được phân phối tại Indonesia với 3 phiên bản là GLS, Exceed và Ultimate, cùng mức giá lần lượt là 385, 405 và 465 triệu Rupiah (khoảng 23.600, 24.800 và 28.500 USD). Khi trình làng, xe sẽ thay thế đàn anh Outlander, cạnh tranh cùng những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory, BYD Atto 3 hay Hyundai Tucson, Kia Sportage.

Với thiết kế trẻ trung hơn, Destinator được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, giúp đại diện Mitsubishi thoát khỏi cảnh khó ở nhóm SUV C. Tuy nhiên, với bộ máy xăng 1.5L yếu hơn đàn anh và thiết kế gây tranh cãi, Destinator chắc chắn cần thời gian để chứng minh thành bại.

