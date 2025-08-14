Mitsubishi hồi sinh biểu tượng off-road Montero?

Mitsubishi bắt đầu thử nghiệm một mẫu xe gầm cao mới. Thông tin chính thức vẫn khan hiếm nhưng đây có thể là sự trở lại của một mẫu xe huyền thoại.

Trong thế giới xe off-road, một số cái tên đã trở thành huyền thoại. Mitsubishi Montero, hay còn gọi là Pajero ở nhiều thị trường, là một trong số đó. Thập niên 1980 và 1990, Montero ghi dấu tại Dakar Rally và trở thành lựa chọn quen thuộc của dân đam mê khám phá.

Sau 20 năm vắng bóng ở Mỹ và vài năm dừng bán ở các thị trường khác, mẫu xe Nhật này có thể chuẩn bị trở lại. Ảnh chụp thử nghiệm nguyên mẫu những ngày gần đây cho thấy Montero hay Pajero thế hệ mới đang được phát triển, dự kiến ra mắt trước cuối 2025.

Mitsubishi chưa xác nhận việc hồi sinh Montero, nhưng hãng từng hứa sẽ ra mắt nhiều mẫu mới trong vài năm tới, đồng thời đăng ký lại thương hiệu Montero vào năm ngoái. Không loại trừ khả năng mẫu xe mới sẽ không bán tại Mỹ.

Dù vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Mitsubishi muốn đưa biểu tượng off-road trở lại.

Theo ảnh thử nghiệm, Montero mới vẫn giữ kiểu dáng hộp quen thuộc. Dựa trên các bản concept DST và Destinator, mẫu xe này có ngoại hình vạm vỡ, lưới tản nhiệt tổ ong lớn, đèn LED dọc và tấm ốp gầm nổi bật. Thân xe cao, cửa kính vuông vức gợi nhớ Montero đời cũ. Đuôi xe dùng kính sau dựng đứng và đèn hậu ngang tương tự Nissan Patrol.

Nhiều khả năng Motero mới sẽ sử dụng động cơ tương tự Outlander. Ảnh: Mitsubishi.

Bản thử nghiệm tại châu Âu dùng 6 bu-lông bánh và cầu sau liền, cho thấy xe vẫn dùng cấu trúc body-on-frame, phù hợp off-road.

Nếu bán ở châu Âu, xe gần như chắc chắn có bản hybrid: hoặc dùng động cơ xăng 2.4L PHEV công suất 302 mã lực như Outlander, hoặc hybrid thường với máy 1.5L E-Power 190 mã lực như Nissan Qashqai. Dẫn động 4 bánh sẽ gần như là trang bị tiêu chuẩn.

Mitsubishi chưa ấn định ngày giới thiệu Montero/Pajero mới, nhưng việc nguyên mẫu đã lăn bánh cho thấy xe có thể xuất hiện tại châu Âu ngay năm sau. Tại Mỹ, vẫn chưa rõ tên Montero có trở lại hay không.

Năm 2024, Mitsubishi từbf công bố kế hoạch "Momentum 30" với ít nhất một mẫu xe mới mỗi năm từ 2026, trong đó có hình ảnh gợi ý một mẫu SUV địa hình. Nếu may mắn, Montero sẽ nằm trong danh sách này.