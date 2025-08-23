Mitsubishi ra mắt kei car thế hệ mới

Mẫu xe có thiết kế vuông, các chi tiết ngoại thất khá giống với Jeep hay Land Rover Defender.

Phân khúc kei car tại Nhật Bản vốn nổi tiếng khốc liệt, buộc các hãng phải làm mới sản phẩm thường xuyên hơn so với những dòng xe lớn.

Mitsubishi Delica Mini, vừa ra mắt mùa xuân 2023, đã chuẩn bị bước sang thế hệ mới vào mùa thu 2025. Phiên bản nâng cấp hứa hẹn thiết kế sắc sảo hơn, công nghệ hiện đại hơn và khung gầm cải tiến để cạnh tranh cùng đối thủ.

Thoạt nhìn, Delica Mini mới vẫn giữ lại những dấu ấn đặc trưng của đời trước, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy gần như toàn bộ các tấm thân vỏ đều được làm lại. Xe giữ nguyên chiều dài 3.395 mm, tuân thủ quy định giới hạn số đo kei car tại Nhật Bản.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn hơn, tích hợp dải LED bán nguyệt gợi nhớ Land Rover Defender, đi kèm lưới tản nhiệt dày bản lấy cảm hứng Jeep và khu vực nhô ra quanh logo. Cản trước thiết kế lại với ốp Dynamic Shield sơn đồng màu thân xe, hốc gió mới và tấm ốp gầm cứng cáp hơn.

Nắp ca-pô, cản trước trước và cửa xe nay dập nổi mạnh mẽ hơn, trụ D dạng đặc thay thế kiểu kính quấn tròn. Phía sau, đèn hậu LED hiện đại hơn, nẹp trang trí sơn thân xe và ốp gầm lớn hơn.

Bên trong xe là khoang lái hiện đại hơn với màn hình kép gồm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí 12,3 inch đặt trong cùng cụm. Vật liệu nội thất được nâng cấp, có tùy chọn ốp màu be, cách âm cải thiện và nhiều cấu hình ghế linh hoạt. Trang bị gồm gói hỗ trợ lái ADAS mở rộng và hệ thống camera toàn cảnh 3D Multi Around Monitor.

Thiết kế ngoại thất của Delica gợi nhớ đến Land Rover Defender. Ảnh: Carscoops.

Mitsubishi chưa công bố thông số động cơ mới, nhưng nhiều khả năng xe tiếp tục sử dụng máy xăng 3 xy lanh công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm ở bản hút khí tự nhiên, hoặc 63 mã lực và 100 Nm ở bản tăng áp.

Xe dùng hộp số CVT, dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian (4WD). Người lái có thể chọn 5 chế độ gồm Power, Normal, Eco, Gravel và Snow. Hệ thống giảm xóc Kayaba Prosmooth mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm êm ái hơn, kết hợp với thiết lập treo tinh chỉnh riêng cho bản 4WD.

Cùng lúc, Mitsubishi cũng giới thiệu thế hệ mới của eK Space. Mẫu van mini này dùng chung khung gầm, nội thất và phần lớn thân vỏ với Delica Mini, nhưng có đầu xe khác biệt, gầm thấp hơn, không có ốp nhựa và tấm ốp gầm. Phiên bản eK Cross Space bị khai tử vì Delica Mini được ưa chuộng hơn hẳn. Các mẫu mới cũng có họ hàng gần với Nissan Roox vừa ra mắt.

Mitsubishi Delica Mini thế hệ mới sẽ mở bán tại Nhật vào khoảng quý III, giá từ 1,95-2,95 triệu Yên (13.100- 19.900 USD ). Trong khi đó, eK Space có giá 1,75-1,95 triệu Yên (11.800- 13.100 USD ).