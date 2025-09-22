Mitsubishi Xpander bản mới - đã đủ để đối đầu xe điện?

Hãng xe Nhật Bản có lý do để giữ nguyên những gì đang có trên Mitsubishi Xpander, đi kèm một số nâng cấp để tăng sức hút.

Giữa lúc thị trường MPV tại Việt Nam chịu sức ép từ làn sóng điện hóa với màn ra mắt của BYD M6 và VinFast Limo Green, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu bản "nâng cấp" dành cho bộ đôi Xpander và Xpander Cross.

Dù được xem là một bản nâng cấp giữa vòng đời, Mitsubishi Xpander mới gần như không có quá nhiều sự thay đổi. Phải chăng vị thế dẫn đầu với khoảng cách khá xa như hiện tại đang quá đủ để những thay đổi về hệ truyền động, nâng cấp lớn trong khoang lái Mitsubishi Xpander là không thật sự cần thiết?

Tân trang ngoại hình, thêm túi khí

Đây có thể là tóm tắt ngắn gọn cho màn ra mắt của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross mới.

Ở đợt nâng cấp mới nhất dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ, hãng xe Nhật Bản chỉ thực hiện các chỉnh sửa trên biến thể Xpander Cross và phiên bản AT Premium của Mitsubishi Xpander.

Trong đó, lưới tản nhiệt cùng với cản trước và cản sau của xe được làm mới. Riêng Xpander AT Premium có dải đèn LED ban ngày kiểu mới, kết hợp đèn sương mù LED và ốp thể thao liền mạch quanh xe.

Mitsubishi Xpander AT Premium có thay đổi nhẹ ở ngoại hình. Ảnh: Mitsubishi.

Mâm xe đường kính 17 inch nay cũng được thiết kế lại để phù hợp với từng mẫu xe.

Bên trong khoang lái, cả Xpander AT Premium và Xpander Cross đều được trang bị vô lăng 3 chấu mới, phía sau là màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch. Tại trung tâm táp-lô, 2 mẫu xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Biến thể Xpander Cross được trang bị bộ ghế da 2 tông màu đỏ-đen, còn Xpander AT Premium trong lần nâng cấp này sở hữu bộ ghế da tông đen cổ điển.

Bổ sung đáng chú ý nhất của Mitsubishi Xpander là hệ thống túi khí, nay tăng lên thành 6 ở phiên bản AT Premium cũng như biến thể Xpander Cross nhờ bổ sung túi khí hông tại hàng ghế trước và túi khí rèm.

Nội thất Mitsubishi Xpander Cross. Ảnh: Mitsubishi.

Ngoài ra, phiên bản AT Premium cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control - AYC). Trước đây, hệ thống này từng là độc quyền trên biến thể Xpander Cross.

Nhìn chung, đợt nâng cấp mới nhất mà Mitsubishi dành cho Xpander AT Premium và Xpander Cross chủ yếu nhắm đến ngoại hình xe, bên cạnh nâng tổng số lượng túi khí lên thành 6 cho mẫu MPV cỡ nhỏ.

Đi cùng những thay đổi ngoại thất và bổ sung trang bị an toàn, Mitsubishi Xpander AT Premium tăng giá nhẹ lên thành 659 triệu đồng, còn biến thể Xpander Cross giữ nguyên giá bán 699 triệu đồng.

Không cần thay đổi?

Khi Mitsubishi Xpander HEV góp mặt tại triển lãm ôtô quốc tế tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 3, nhiều người kỳ vọng hãng xe Nhật Bản sẽ sớm giới thiệu phiên bản hybrid của "con gà đẻ trứng vàng" này tại Việt Nam, thậm chí ngay trong đợt nâng cấp mới nhất.

Tuy nhiên, những gì xuất hiện trên Xpander mới chỉ là chỉnh sửa ngoại hình, bổ sung túi khí và thêm tính năng AYC ở bản AT Premium. Giá bán cũng gần như giữ nguyên, khiến cho Mitsubishi Xpander trải qua đợt nâng cấp với không nhiều những thay đổi đáng kể.

Mitsubishi Xpander trải qua đợt nâng cấp với không nhiều thay đổi. Ảnh: Mitsubishi.

Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản vốn nổi tiếng với tính bảo thủ và qua đợt nâng cấp nhẹ này, Mitsubishi Xpander đã trở thành ví dụ không thể sống động hơn cho sự bảo thủ của hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, Mitsubishi có lý do để tỏ ra bảo thủ như vậy.

Tính đến hết tháng 8, Mitsubishi Xpander ghi nhận doanh số 10.646 xe, đóng góp gần một nửa tổng lượng tiêu thụ toàn phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc này là Toyota Veloz Cross bán được 4.593 xe từ đầu năm, còn Honda BR-V ghi nhận doanh số lũy kế 2.572 xe.

Nếu tính gộp cả những mẫu MPV ở phân khúc cao hơn như Toyota Innova, Toyota Innova Cross, Hyundai Custin hay Kia Carnival, đại diện thương hiệu Mitsubishi vẫn là cái tên dẫn đầu, đóng góp đến 31,4% lượng tiêu thụ MPV phổ thông tại Việt Nam.

Toyota Innova Cross bán được 4.739 xe tại Việt Nam sau 8 tháng, doanh số cùng kỳ của Kia Carnival đạt 3.232 xe còn Hyundai Custin ghi nhận doanh số 961 xe.

Mitsubishi Xpander dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam Doanh số nhóm xe MPV tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Mitsubishi Xpander Toyota Innova Cross Toyota Veloz Cross Kia Carnival Honda BR-V Kia Carens Hyundai Stargazer Suzuki XL7 Hybrid Hyundai Custin Toyota Avanza Premio Toyota Innova

xe 10646 4739 4593 3232 2572 2400 2168 1596 961 759 260

Nhìn chung, sự thống trị của Mitsubishi Xpander không chỉ gói gọn trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, mà còn mở rộng ra toàn bộ thị trường ôtô đa dụng tại Việt Nam. Hồi năm 2023, Mitsubishi Xpander còn trở thành ôtô bán chạy nhất thị trường, cho thấy mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Nhật Bản đã và đang nhận được sự quan tâm, ưa chuộng không nhỏ từ khách hàng Việt.

Dù phải chấp nhận đứng sau VinFast VF 5 về tổng doanh số tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander vẫn ghi nhận sức bán gần 20.000 xe sau 12 tháng của năm vừa rồi, đồng thời dẫn đầu toàn phân khúc MPV. Bước sang năm nay, Mitsubishi Xpander vẫn đang cùng Ford Ranger là những mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy hàng đầu Việt Nam, bất chấp sức bán đã có phần suy yếu.

Sự thống trị hiện tại của Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV có thể là lý do khiến mẫu xe này vẫn chưa cần đến những nâng cấp hay thay đổi nào quá đáng kể. Với diễn biến doanh số trong 8 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander nhiều khả năng sẽ thêm lần nữa có thể kết thúc năm với vị trí dẫn đầu phân khúc.

Cuộc chiến xăng-điện trên đường phố Việt

Năm ngoái, Mitsubishi Xpander chấp nhận "chịu thua" trước một mẫu ôtô điện. Sau 8 tháng đầu năm nay, loạt ôtô điện của một thương hiệu tiếp tục là những cái tên dẫn đầu, đẩy Mitsubishi Xpander đứng ngoài cuộc đua đòi lại danh hiệu vua doanh số toàn thị trường.

Tình thế của Mitsubishi Xpander vì thế có thể xem là điển hình cho ảnh hưởng của ôtô điện lên thị phần xe xăng tại Việt Nam. Không những vậy, màn ra mắt của những mẫu xe thuần điện như BYD M6, VinFast Limo Green còn nhắm trực tiếp phân khúc MPV - nơi Mitsubishi Xpander đang là "ông vua" trong nhiều năm liên tiếp.

BYD M6 và VinFast Limo Green là những đối thủ mới của Mitsubishi Xpander. Ảnh: Phúc Hậu, VinFast.

Thật khó để khẳng định Mitsubishi Xpander có thể vững vàng ngôi đầu doanh số tại Việt Nam trong tương lai. Về ngắn hạn, mẫu MPV cỡ nhỏ thương hiệu Nhật Bản nhiều khả năng vẫn tiếp tục bán chạy nhất phân khúc, bởi những nâng cấp gần đây nhắm đến nhóm khách hàng gia đình nhiều hơn, thay vì phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

Chẳng hạn, ngoại hình nâng cấp của Xpander AT Premium và Xpander Cross có phần trẻ trung và hiện đại hơn. Việc khoang lái có đến 6 túi khí cũng đưa Xpander tiến lên một vị trí ưu tiên cao hơn trong danh sách các lựa chọn xe gia đình của khách hàng Việt.

Mitsubishi Xpander vì thế có thể mở rộng tệp khách hàng của mình, thực sự trở thành một mẫu xe gia đình nhờ lợi thế không gian sử dụng, bên cạnh các tính năng và trang bị an toàn phù hợp.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là "ông vua" phân khúc MPV tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Giá bán giữ nguyên cũng trở thành lợi thế của Mitsubishi Xpander trong đợt nâng cấp mới nhất. Đổi ngoại hình, thêm chút trang bị nhưng giá không đổi có thể trở thành lý do thuyết phục khách Việt "ở lại" với MPV chạy xăng này.

Tuy nhiên, lợi thế của ôtô điện là chi phí sử dụng. Đây cũng là yếu tố quan trọng, gần như đóng vai trò chủ đạo trong quyết định chọn mua xe của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Trong các lựa chọn MPV thuần điện hiện nay, một mẫu xe còn đang được sạc miễn phí tại hệ thống trụ công cộng, giúp chi phí vận hành gần như bằng không.

Do đó, dù vẫn đang sở hữu lợi thế lớn trên thị trường và vừa nhận bản nâng cấp cho 2 phiên bản cao nhất, Mitsubishi Xpander được dự báo có thể sớm cảm nhận được sức nóng mà các đối thủ thuần điện tạo ra.

Nhóm MPV cỡ nhỏ và trung chủ yếu được lựa chọn cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải, hiện diện với số lượng khá lớn trên đường phố Việt Nam. Trong tương lai, những diễn biến cuộc chiến xăng-điện giữa các mẫu xe này sẽ dễ dàng nhìn thấy, còn kết quả sẽ cần thêm thời gian để trả lời.