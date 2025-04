Mitsubishi Xpander có gặp khó trước tân binh giá rẻ?

Đang là MPV bán chạy nhất Việt Nam, Mitsubishi Xpander không dễ đánh mất ngôi đầu trước tân binh giá từ 559 triệu đồng, tuy nhiên nhóm xe MPV sẽ sớm có đối thủ mạnh.

MG vừa chính thức ra mắt MPV cỡ trung MG G50 tại thị trường Việt Nam. Xe được bán với 3 phiên bản, trong đó MG G50 1.5T MT COM trang bị hộp số sàn có giá rẻ nhất, chỉ 559 triệu đồng. Hai phiên bản số tự động của xe là 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX được bán với giá lần lượt 698 triệu và 749 triệu đồng.

Với giá bán 559 triệu đồng, MG G50 bản số sàn đã rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander MT, hiện được bán cho khách Việt với giá 560 triệu đồng. Sự có mặt của "tân binh" giá rẻ trong phân khúc MPV có đủ để gây khó dễ cho Mitsubishi Xpander?

Ngôi đầu của Mitsubishi Xpander

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander vẫn đang là "ông vua MPV", không chỉ trong nhóm MPV cỡ nhỏ mà còn trên bình diện chung của toàn phân khúc xe đa dụng gầm cao.

Năm ngoái, Mitsubishi Xpander duy trì được vị thế hàng đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ nhờ doanh số 19.498 xe sau 12 tháng. Trước đó một năm, Mitsubishi Xpander thậm chí đã được xướng tên cho ngôi vương doanh số toàn thị trường khi bán được 19.740 xe cho khách Việt.

Mitsubishi Xpander bán áp đảo trong phân khúc MPV tại Việt Nam Cơ cấu doanh số nhóm xe MPV tại Việt Nam trong năm 2024 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Kia Carnival Toyota Innova Cross Kia Carens Hyundai Stargazer Honda BR-V Hyundai Custin Toyota Avanza Premio Suzuki XL7 Suzuki XL7 Hybrid Suzuki Ertiga Hybrid Toyota Innova

xe 19498 8341 6560 6034 4555 4159 3618 3101 2142 1839 1315 1200 725

Cụ thể, doanh số Mitsubishi Xpander trong năm 2024 xếp trên lần lượt Toyota Veloz Cross (8.341 xe), Kia Carnival (6.560 xe) và Toyota Innova Cross (6.034 xe).

Các mẫu MPV cỡ trung còn lại như Hyundai Custin (3.101 xe) và Toyota Innova (725 xe) cũng chưa thể có được kết quả kinh doanh tốt bằng Mitsubishi Xpander.

Bước sang năm 2025, Mitsubishi Xpander vẫn tạm thời là MPV bán chạy nhất Việt Nam với 1.861 xe đến tay khách Việt sau 2 tháng. Toyota Innova Cross đứng thứ nhì toàn nhóm MPV nhờ doanh số 866 xe, ngay sau là Kia Carnival với 772 xe.

Ở thời điểm hiện tại, "ngôi vương" của Mitsubishi Xpander ở phân khúc MPV cỡ nhỏ nói riêng và trong nhóm xe gia đình 7 chỗ nói chung vẫn đang khá an toàn.

Khoảng cách về lượng tiêu thụ với các mẫu xe đứng sau là tương đối lớn, không dễ san lấp trong thời gian ngắn nếu Mitsubishi Xpander có thể tiếp tục duy trì được sức hấp dẫn với khách Việt.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là MPV bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Một trong những lý do đưa Mitsubishi Xpander đến với danh hiệu MPV bán chạy nhất nằm ở giá bán cùng tính đa dạng. Mitsubishi Xpander có mặt ở Việt Nam gồm 4 phiên bản, khoảng giá dao động từ 560 triệu đến 698 triệu đồng.

Riêng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, chỉ duy nhất Kia Carens có số lượng phiên bản ngang ngửa Mitsubishi Xpander.

Với giá khởi điểm 560 triệu đồng, Mitsubishi Xpander cũng nằm trong nhóm MPV rẻ bậc nhất thị trường, chỉ sau Toyota Avanza Premio (từ 558 triệu đồng) và Hyundai Stargazer với giá khởi điểm 489 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc nhiều mẫu MPV mới liên tục xuất hiện tại Việt Nam, gồm cả xăng lẫn điện, đang đặt ra cho Mitsubishi Xpander một bài toán khá đau đầu.

Những MPV cỡ trung ra mắt gần đây, nếu không phải sở hữu chi phí sử dụng rẻ như BYD M6, VinFast Limo Green thì cũng có giá bán khá cạnh tranh, chẳng hạn MG G50 khởi điểm 559 triệu đồng hay GAC M6 Pro với giá từ 699 triệu đồng.

MG G50 - MPV cỡ trung rẻ hơn Xpander

Sở hữu giá khởi điểm rẻ hơn bản số sàn của MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam nhưng trên thực tế, MG G50 vẫn là một mẫu xe cỡ trung với các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm.

MG G50 định vị trong phân khúc MPV cỡ trung. Ảnh: Đan Thanh.

Với các thông số trên, MG G50 dài hơn BYD M6 (4.710 x 1.810 x 1.690 mm), VinFast Limo Green (4.730 x 1.870 x 1.690 mm), Toyota Innova Cross (4.755 x 1.845 x 1.790 mm) và GAC M6 Pro (4.793 x 1.837 x 1.765 mm). Chiều dài MG G50 chỉ thua kém duy nhất Hyundai Custin (4.950 x 1.850 x 1.725 mm) trong phân khúc MPV cỡ trung.

"Tân binh" MG G50 được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.5L làm tiêu chuẩn, cung cấp công suất 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Các phiên bản số tự động sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt.

Ở phiên bản rẻ nhất, MG G50 được trang bị ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ. Vô lăng của xe không bọc da và cũng không tích hợp các phím điều khiển.

Xe cũng không có màn hình cảm ứng trung tâm, sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Phiên bản này của MG G50 không có hệ thống kiểm soát hành trình hay camera lùi, đồng thời chỉ được trang bị 2 túi khí.

Trên phiên bản cao cấp nhất, MG G50 có cần số điện tử sau vô lăng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và hệ thống âm thanh 6 loa.

MG G50 bố trí tiêu chuẩn 3 hàng ghế cho 8 người ngồi. Phiên bản cao cấp nhất có thêm tùy chọn 7 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai trang bị 2 ghế độc lập với bệ tì tay riêng.

Nội thất MG G50 bản cao nhất. Ảnh: Đan Thanh.

Ở tầm giá 559 triệu đồng, MG G50 bản số sàn không chỉ là MPV cỡ trung rẻ nhất mà còn đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp cùng Mitsubishi Xpander MT, hiện có giá 560 triệu đồng.

Các phiên bản số tự động của "tân binh" MPV này có giá bán cao hơn, lần lượt 698 triệu và 749 triệu đồng. Con số này cao hơn đáng kể so với phiên bản Xpander AT tiêu chuẩn, có giá 598 triệu đồng.

Bản giữa của MG G50 vẫn đủ sức cạnh tranh với phiên bản cao nhất của loạt MPV cỡ nhỏ như Veloz Cross CVT Top (660 triệu đồng), Mitsubishi Xpander Cross (698 triệu đồng), hay Honda BR-V L với giá 705 triệu đồng.

Còn với MG G50 phiên bản cao nhất, giá bán 749 triệu đồng là khá cạnh tranh so với những Toyota Innova Cross (từ 810 triệu đồng), Hyundai Custin (từ 820 triệu đồng), Toyota Innova (755 triệu đồng) hay cả BYD M6 (756 triệu đồng) và VinFast Limo Green với giá 749 triệu đồng.

MG G50 có đủ sức gây khó dễ cho Xpander?

Như đã nhắc đến ở trên, giá bán khởi điểm 559 triệu đồng vô tình đưa MG G50 vào thế đối đầu trực tiếp Mitsubishi Xpander.

Phiên bản số sàn của cả 2 dòng xe sẽ là lựa chọn của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, chủ yếu bởi chi phí đầu vào thấp.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể thành điểm yếu khiến MG G50 khó lòng được ưu tiên so với Mitsubishi Xpander.

Phiên bản số sàn của MG G50 có giá rẻ nhất phân khúc MPV cỡ trung. Ảnh: Đan Thanh.

Theo thông tin do hãng cung cấp, phiên bản MT của MG G50 sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 8,96 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. So sánh với mức tiêu thụ nhiên liệu 6,8 lít/100 km ở Mitsubishi Xpander MT, thông số này của MG G50 đang kém khá xa.

Với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải, giá xe chỉ là một phần, chi phí sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua xe. Ở khía cạnh này, MG G50 có phần lép vế hơn so với "đàn em" Mitsubishi Xpander.

Khả dĩ nhất, MG G50 sẽ là một mẫu xe "đáng gờm" ở đúng phân khúc của mình, nơi Toyota Innova Cross đang tỏ ra khá vượt trội so với Hyundai Custin, Toyota Innova.

Khi này câu chuyện về giá trị thương hiệu, chất lượng xe cũng như dịch vụ hậu mãi lại một lần nữa được nhắc đến khi phải đặt MG vào thế cạnh tranh cùng các hãng xe Hàn Quốc, Nhật Bản.

Dù đang được xem là hãng xe Trung Quốc thành công bậc nhất tại Việt Nam, cái nhìn mà khách hàng trong nước dành cho MG nhìn chung vẫn còn khá thận trọng.

MG G50 có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Ảnh: Đan Thanh.

Khả năng "tạo sóng" của MG G50 trong nhóm MPV tại Việt Nam sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Trước mắt, MG G50 đang thu hút nhiều sự chú ý khi có được giá khởi điểm rẻ hơn nhiều mẫu MPV cỡ nhỏ trên thị trường. Nhìn chung MG G50 có thể không đủ sức cạnh tranh ngôi vương MPV mà Mitsubishi Xpander đang sở hữu nhưng cũng khiến nhóm xe này có thêm lựa chọn to rộng, giá rẻ.

Toàn nhóm MPV hướng tới nhóm khách hàng dịch vụ, bao gồm cả tân binh MG G50 đang chịu chung sức ép bởi những chiếc MPV chạy điện, với những ưu thế về chi phí vận hành và được cho là xu thế chung của nhóm xe dịch vụ trên thế giới. BYD M6 đã mở đầu nhóm MPV chạy điện, và VinFast Limo Green có thể là cái tên đáng gờm nhất.

Các hãng xe khác chắc chắn sẽ sớm có những động thái. Chẳng hạn, Mitsubishi có thể mang về Xpander/Xpander Cross phiên bản hybrid để tăng tính cạnh tranh cho "con gà đẻ trứng vàng" của mình. Loạt MPV cỡ trung gồm Toyota Innova Cross, Hyundai Custin cũng có thể phải điều chỉnh giá bán trước sức ép từ các "tân binh".

Đường đua doanh số trong phân khúc MPV tại Việt Nam đã sớm được hâm nóng ngay từ đầu năm, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều diễn biến thú vị trong phần còn lại của năm 2025.