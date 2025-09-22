Mitsubishi Xpander, Xpander Cross mới ra mắt - giá từ 659 triệu đồng

Cả 2 biến thể đều được thay đổi thiết kế, đặc biệt bổ sung các trang bị an toàn so với bản tiền nhiệm.

Mitsubishi vừa ra mắt Xpander và biến thể SUV thế hệ mới tại Việt Nam, được nâng cấp về cả thiết kế lẫn trang bị ngoại, nội thất.

Xpander thay đổi thiết kế

Nhìn ở đầu xe có thể thấy Xpander 2025 đã thay đổi khá nhiều với hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Full LED T-Shape kết hợp với dải đèn định vị ban ngày thiết kế mới.

Từ phần thân đến đuôi xe mang dáng vẻ khác biệt nhờ bộ ốp cản được thiết kế mới, chạy liền mạch từ trước ra sau cùng với bộ ốp sườn xe.

Cản sau cũng được thay đổi thiết kế, đi cùng cặp đèn sương mù LED. Mitsubishi Xpander 2025 được trang bị mâm xe 17 inch với ốp họa tiết mới tùy phiên bản.

Bên trong mẫu MPV, khu vực táp lô được tinh chỉnh thiết kế. Vô lăng 3 chấu được thay đổi, phía sau là màn hình kỹ thuật số 8 inch. Ở trung tâm là màn giải trí 10 inch có khả năng kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.

Thiết kế mới của Mitsubishi Xpander. Ảnh: Mitsubishi.

Xe tiếp tục sở hữu động cơ 1.5L MIVEC, hộp số AT 4 cấp, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. So với bản tiền nhiệm, sức mạnh của Xpander được giữ nguyên nhưng gia tăng đáng kể về trang bị an toàn với hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và bổ sung thêm 4 túi khí, nâng tổng số lượng túi khí lên 6 túi khí.

Xpander 2025 được bán với giá 659 triệu đồng cho bản AT Premium, gần như giữ nguyên so với bản tiền nhiệm (560-658 triệu đồng). Mẫu xe sẽ cạnh tranh cùng các đối thủ cùng tầm giá như Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Kia Carens hay Honda BR-V, Suzuki XL7 Hybrid.

Xpander Cross hầm hố

So với mẫu xe tiền nhiệm, thiết kế của Xpander Cross hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn. Lưới tản nhiệt mới được tinh chỉnh theo phong cách Dynamic Shield tương đồng mẫu xe anh em Xforce.

Xpander Cross sở hữu cụm đèn pha tối màu, cản trước cơ bắp hơn đi cùng đèn trước LED toàn phần. Đuôi xe cũng được thay đổi với ốp cản sau dày cùng nhiều đường gân dập nổi.

Xpander Cross mới trở nên hầm hố hơn với các ốp dày, đường gân dập nổi dọc thân xe. Ảnh: Mitsubishi.

Tương tự Xpander, biến thể SUV cũng được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, hộp số AT 4 cấp, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xpander Cross mới được bổ sung lên thành 6 túi khí.

Xe được bán với giá 699 triệu đồng, cũng tương đương với phiên bản trước đây.