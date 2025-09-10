Mở cửa dinh thự Pháp 153 tuổi ở TP.HCM sau một năm

Dinh Thự Pháp sẽ đặc biệt mở cửa đón công chúng vào ngày 20/9, theo đại diện Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Mặt chính Dinh thự Pháp. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 10/9, đại diện Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM cho biết cánh cổng Dinh thự Pháp (Lê Duẩn, phường Sài Gòn) sẽ một lần nữa được mở, đưa công chúng chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tiêu biểu của giai đoạn cuối thế kỷ XIX, dạo bước dưới những tán cây cổ thụ trong khuôn viên dinh thự và thưởng thức nhiều món đặc sản của Pháp.

Chương trình tham quan trên nằm trong khuôn khô ngày Di sản châu Âu. 1.500 suất đăng ký sẽ được mở vào ngày 11/9 thông qua đường dẫn trên Fanpage chính thức.

Một số khu vực bên trong dinh thự trong lần mở cửa vào năm 2024. Ảnh: Khương Nguyễn.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên đơn vị triển khai nội dung thuyết minh bằng âm thanh nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, ngày 19/9, nhằm hưởng ứng Năm Đổi mới Sáng tạo Pháp - Việt, Tổng Lãnh sự quán sẽ tổ chức một triển lãm thu nhỏ về những phát minh của Pháp giúp làm nổi bật mối gắn kết giữa hai nước. Mỗi hiện vật đều gắn liền với những câu chuyện hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, từ lĩnh vực văn hóa, khoa học, y tế cho đến giao thông.

Khu vườn đầy rẫy cây xanh nằm bên hông gian bếp phụ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Dinh thự Pháp được các kỹ sư Hải quân xây dựng vào năm 1872, cùng thời với các công trình tiêu biểu của Sài Gòn như Dinh Norodom (1868-1873, nay là Dinh Độc Lập), Đại chủng viện Thánh Giu-se (1863) hay Nhà thờ Đức Bà (1877-1880). Bưu điện Thành phố được xây dựng ít lâu sau đó (1886-1891).

Nhắc đến Dinh thự Pháp là cũng phải nhắc đến khu vườn với diện tích hơn 1,5 ha. Những cây cổ thụ tại đây, trong số đó một số cây có tuổi đời ngang với Dinh, là nơi ẩn mình của nhiều loài động vật như chồn hương, sóc, tắc kè hoa và một số loài chim quý hiếm.