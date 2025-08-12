Mờ, khô và mỏi mắt, nên chọn thuốc nhỏ mắt như thế nào?

Nhiều người dành phần lớn thời gian, liên tục tiếp xúc với các thiết bị điện tử, khiến mắt bị mỏi, khô, thậm chí bị mờ. Vậy làm thế nào để chọn thuốc nhỏ mắt phù hợp, an toàn và hiệu quả?

Dùng thuốc nhỏ mắt đúng cách có thể làm giảm tình trạng mỏi mắt.

Việc sử dụng mắt kéo dài có thể gây khô mắt cũng như nhiều tác động khác.

Tác hại khi nhìn màn hình quá lâu

Khi nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài, mắt dễ gặp phải các tình trạng khó chịu như:

- Khô mắt: Màng phim nước mắt có nhiệm vụ duy trì độ ẩm cho giác mạc và sự lưu thông nước mắt phụ thuộc nhiều vào tần suất chớp mắt. Tuy nhiên, khi tập trung vào màn hình, số lần chớp mắt giảm đáng kể, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, dẫn đến khô mắt.

Nghiên cứu cho thấy số lần chớp mắt bình thường là 15-20 lần/phút, nhưng khi sử dụng máy tính chỉ còn 4-5 lần/phút. Nếu tần suất chớp mắt giảm thấp như vậy, bạn sẽ dễ cảm thấy ngứa, rát, đỏ mắt, thậm chí mờ mắt.

- Khả năng điều tiết kém và lão thị sớm: Việc duy trì nhìn gần quá lâu khiến cơ mi mắt co lại liên tục, thủy tinh thể dày lên gây ra cận thị giả. Theo thời gian, cơ điều tiết mắt giảm đàn hồi gây ra lão thị sớm, khiến nhiều người trẻ tuổi cũng bắt đầu gặp khó khăn khi nhìn gần.

Vì vậy, nên dành thời gian nghỉ ngơi cho mắt, tránh sử dụng thiết bị điện tử quá lâu để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" khỏi lão hóa sớm.

Cách lựa chọn thuốc nhỏ mắt phù hợp

Trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc nhỏ mắt với các quảng cáo về nhiều chức năng khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn thuốc phù hợp với tình trạng mắt của mình thay vì chọn theo giá thành hay quảng cáo.

Dưới đây là phân loại các thuốc nhỏ mắt phổ biến theo triệu chứng:

- Mắt khô, khó chịu: Thuốc chứa chất dưỡng ẩm như carboxymethyl cellulose (CMC), polyvinyl alcohol (PVA), axit hyaluronic... giúp tạo lớp màng nước mắt tạm thời, giảm cảm giác khô rát.

- Mắt đỏ: Thuốc chứa chất co mạch như tetrahydrozoline, naphazoline giúp làm giảm tạm thời đỏ mắt bằng cách làm co các mạch máu nhỏ. Tuy nhiên, không nên sử dụng lâu dài vì có thể gây phụ thuộc, làm tình trạng đỏ mắt nặng hơn khi thuốc hết tác dụng. Người bị tăng nhãn áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Ngứa mắt: Thuốc nhỏ mắt có thành phần kháng histamine hoặc steroid như chlorpheniramine hoặc fluorometholone giúp giảm ngứa và viêm do dị ứng mắt. Với thuốc chứa steroid, cần có đơn thuốc và hướng dẫn từ bác sĩ để tránh biến chứng.

- Mỏi mắt: Thuốc nhỏ mắt bổ sung vitamin B, A, E, taurine và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng mắt, giảm kích ứng do khô và mỏi mắt. Các thuốc chứa phức hợp vitamin B cần được bảo quản tránh ánh sáng, thường trong bao bì mờ.

- Kích ứng, viêm mắt: Thuốc chứa các thành phần kháng viêm như dipotassium glycyrrhizinate hoặc axit aminocaproic giúp giảm viêm. Trường hợp nhiễm khuẩn mắt cần dùng thuốc nhỏ mắt hoặc mỡ mắt chứa kháng sinh theo chỉ định bác sĩ.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng thuốc nhỏ mắt

Khuyến cáo người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thuốc nhỏ mắt và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. Nếu sau 3 ngày dùng thuốc liên tục mà triệu chứng không cải thiện, cần đến khám chuyên khoa mắt để được đánh giá kỹ càng.

Đặc biệt, việc sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa steroid trong thời gian dài có thể gây tăng nhãn áp, làm mỏng giác mạc và làm tăng nguy cơ tổn thương mắt nghiêm trọng. Ngoài ra, người sử dụng thuốc nhỏ mắt nên tái khám định kỳ để theo dõi nhãn áp. Khi có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời.

Việc chọn lựa thuốc nhỏ mắt phù hợp và sử dụng đúng cách là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe đôi mắt trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.