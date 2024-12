Mở sòng bạc tại nhà, lôi kéo nhiều người từ các tỉnh tham gia

Thúy An lấy nhà mình mở sòng tài xỉu rồi cùng Nhanh gọi điện rủ rê con bạc đến sát phạt. Sòng bạc của Thùy An thu hút nhiều con bạc từ các tỉnh, thành phố tìm đến.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy An (SN 1979, ngụ Tân Trụ), Lý Thanh Nhanh (SN 1989, ngụ Bến Lức) và 14 đối tượng khác để xử lý về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát hình sự, CSCĐ phối hợp triệt phá sòng tài xỉu do Thúy An đứng ra tổ chức.

Trong cao điểm trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phát hiện tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ xuất hiện một tụ điểm đánh bạc hàng chục con bạc đến sát phạt, số tiền chung chi mỗi lần sát phạt từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Gần 228 triệu đồng thu giữ tại sòng tài xỉu.

Qua điều tra được biết, sòng bạc trên do Thúy An và Thanh Nhanh đứng ra tổ chức với hình thức đánh tài xỉu. Thúy An lấy nhà mình làm điểm tổ chức để lấy tiền xâu.

Thúy An mua sẵn các dụng cụ phục vụ cho việc đánh tài xỉu sau đó cùng Nhanh gọi điện rủ rê các con bạc đến sát phạt. Không chỉ có các con bạc ở địa phương mà còn nhiều con bạc khác ở ngoài tỉnh như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre… đến tham gia.

Công an tỉnh Long An đã khởi tố 16 đối tượng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động; Công an huyện Tân Trụ bất ngờ ập vào triệt phá. Thời điểm bắt giữ trên sòng bạc có 44 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Các tổ công tác đã thu giữ tang vật gồm gần 228 triệu đồng, 1 ôtô, 17 xe máy, 44 ĐTDĐ.