Mời làm việc người mặc đồ GrabBike điều chỉnh đèn giao thông ở TP.HCM

Công an đang mời làm việc để lấy lời khai, làm rõ vụ việc người đàn ông mặc đồ GrabBike điều khiển đèn tín hiệu giao thông ở TP.HCM, gây tranh cãi.

Liên quan đến clip người mặc đồ GrabBike chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở TP.HCM gây tranh cãi, nguồn thông tin cho hay cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định được người đàn ông trong clip và đang trong quá trình mời làm việc để làm rõ động cơ, mục đích.

Hiện công an chưa thông tin chi tiết, do vụ việc trong quá trình điều tra.

Công an xác định người này là dân địa phương và sự việc như trong clip phản ánh là xảy ra giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức.

Hình ảnh thể hiện người mặc đồ GrabBike có hành vi điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Như đã thông tin, gần đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ GraBike đứng điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ nói trên. Người này thậm chí chỉ tay ra hiệu cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Đoạn clip khi chia sẻ đã nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là trong tình hình thực hiện Nghị định 168 tăng nặng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi clip lan truyền, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng CSGT cùng một số phòng nghiệp vụ phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc khẩn trương điều tra, làm rõ. Công an TP.HCM cho rằng nếu người đàn ông trên tự ý can thiệp vào hệ thống đèn giao thông mà không có nhiệm vụ, thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người này sẽ bị xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.