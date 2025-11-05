Mời người tố giác vụ tiến sĩ 24 tuổi tại trường y Phạm Ngọc Thạch

Đại diện ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nhà trường đã gửi email mời người tố cáo đến cung cấp thông tin, tài liệu, minh chứng nhưng người này không đến.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 5/11, Hội đồng trường, Ban giám hiệu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có buổi trao đổi với báo chí sau những lùm xùm về liêm chính khoa học của một số cá nhân thuộc trường gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, vào ngày 20/10, nhà trường nhận được một thư điện tử tố cáo “một số cá nhân thuộc trường” có hành vi gian lận trong nghiên cứu, vi phạm nguyên tắc liêm chính khoa học.

Ngay sau khi nhận được thư, ngày 22/10, nhà trường đã gửi email mời người tố cáo đến cung cấp thông tin, tài liệu, minh chứng. Tuy nhiên, người này đã không đến.

Do thư tố cáo gửi dưới dạng nặc danh nên theo ông Hào, nhà trường không thể xử lý theo đúng thủ tục quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo 2018 và Thông tư 05/2021/TT­-TTCP.

Dù vậy, vì nội dung tố cáo liên quan đến một số cá nhân thuộc phạm vi quản lý, lãnh đạo nhà trường đã chủ động tiến hành rà soát, xác minh các nội dung tố cáo nói trên nhằm đảm bảo các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Buổi khai giảng, giới thiệu bác sĩ nội trú của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào ngày 5/11. Ảnh: Tiền Phong.

PGS Hào cũng cho biết trường đã xây dựng dự thảo Quy định về Liêm chính khoa học và đang lấy ý kiến các đơn vị trong trường để ban hành trong thời gian tới.

Vào ngày 28/10, trường đã quyết định thành lập tổ công tác gồm 7 thành viên do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng, làm tổ trưởng, phụ trách công tác rà soát liêm chính khoa học.

Tuy nhiên, ngay sau khi thành lập, một thành viên trong danh sách đã xin rút. Do nhận thấy một số tiêu chí không phù hợp nên nhà trường bổ sung bằng thành viên khác. Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi các cá nhân trong tổ liên tục bị công kích, cáo buộc vi phạm liêm chính khoa học... khiến ai cũng chịu áp lực.

Mối nghi vấn này được đặt ra trong bối cảnh trường xảy ra “ồn ào” từ việc thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa của trường. Đặc biệt, thí sinh này lại là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường - Trưởng khoa Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.