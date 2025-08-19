Mối nguy ẩn mình khi thân thiết với thú cưng

Gia đình tôi có nuôi cả chó và mèo. Mọi người cảnh báo chó mèo rất dễ lây nhiễm giun đũa. Xin hỏi tôi cần làm gì để phòng ngừa?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS)

Giun đũa là loại giun đường ruột phổ biến nhất ở chó và mèo, và trứng giun được tìm thấy trong phân của chó và mèo bị nhiễm bệnh. Loại giun này có thể dễ dàng lây truyền từ vật nuôi sang người, vì vậy điều quan trọng là phải biết cách chúng ta tiếp xúc với chúng, tác động của chúng đối với con người và cách giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Giun đũa có thể dễ dàng lây truyền từ vật nuôi sang người thông qua:

- Tiếp xúc với thú cưng: Trứng giun có thể bám vào lông mèo hoặc chó và chúng ta có thể nhiễm phải giun khi chải chuốt hoặc vuốt ve chúng. Trẻ em cũng dễ nhiễm giun đũa khi hôn thú cưng.

- Đất và môi trường: Trứng giun đũa có thể tồn tại trong đất trong nhiều năm. Trẻ nhỏ đặc biệt có nguy cơ bị nhiễm trùng khi chơi ngoài trời trong đất, hố cát hoặc khu vui chơi và không rửa tay kỹ.

- Vệ sinh thực phẩm: Trứng giun đũa có thể bám vào thực phẩm như salad nếu không được rửa sạch.

Nếu chúng ta vô tình nuốt phải trứng giun đũa, hệ miễn dịch có thể can thiệp và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ấu trùng của ký sinh trùng này di chuyển trong cơ thể và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng. Nếu ấu trùng xâm nhập vào mắt, nó có thể dẫn đến mù lòa. Tình trạng này hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm và là một trong những lý do việc điều trị giun đũa thường xuyên cho thú cưng lại quan trọng.

Bệnh giun đũa chó mèo có thể rất nghiêm trọng ở người và không thể điều trị bằng phương pháp tẩy giun đơn giản.

Cách giảm nguy cơ nhiễm giun đũa từ vật nuôi:

- Điều trị cho thú cưng để loại bỏ giun sán: Có nhiều loại sản phẩm tẩy giun cho chó và mèo, bao gồm cả thuốc nhỏ và thuốc viên. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ thú y để đảm bảo chọn đúng sản phẩm tẩy giun phù hợp.

- Dọn chất thải của thú cưng thường xuyên: Chôn hoặc cho vào túi và vứt vào thùng rác. Rửa tay sau khi xử lý chất thải của thú cưng.

- Rửa tay thường xuyên: Rửa tay thật kỹ sau khi chải lông hoặc ôm ấp thú cưng, sau khi ra ngoài vườn, khu vui chơi hoặc hố cát - và đặc biệt là trước khi ăn.

- Chuẩn bị thức ăn cẩn thận trước khi ăn: Rửa sạch rau trộn hoặc các thực phẩm khác sẽ ăn sống để rửa sạch trứng giun đũa.